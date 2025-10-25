Ministrul Apărării, întrebat dacă România va intra în război: ”Nu. E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România nu va intra în război, precizând că există ”foarte multă dezinformare”, iar aceasta vine ”pe filiera rusească”.

Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, într-o emisiune televizată, dacă România intră în război, având în vedere că aceasta este o chestiune care circulă frecvent pe reţele sociale.

”Nu intră, bineînţeles că nu. Nu intră. E foarte multă dezinformare şi e foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească. E foarte simplu pentru Putin să folosească nişte influenceri, nişte bloggeri aşa cum a folosit în multe ţări care să dea drumul la tot felul de filmuleţe, să răspândească tot felul de fake-news care, înainte de a fi oprite sau a fi date jos de pe platforme, pentru că e nesănătos pentru societate să ţii minciuni pe platforme sociale, ajung să facă milioane de vizualizări şi astfel nişte oameni care nu verifică foarte multe informaţii... Oameni buni, informaţi-vă din surse sigure, din surse credibile, din surse de presă credibile, atunci când vedeţi o ştire bombastică, verificaţi”, a declarat Ionuţ Moşteanu la Antena 3, potrivit News.ro.

El a adăugat că România trebuie să ajute Ucraina să câştige războiul.

”Nu intrăm în niciun război, faptul că avem războiul lângă noi este o realitate, nu vrem să fim vecini cu Putin, este o realitate, trebuie să ajutăm Ucraina să câştige războiul, este o realitate, însă nu intrăm în niciun război. Ne pregătim în continuare ne întărim Armata şi noi şi aliaţii noştri”, a mai spus ministrul Apărării.

