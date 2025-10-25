Ministrul Apărării, întrebat dacă România va intra în război: ”Nu. E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească”

25-10-2025 | 21:59
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România nu va intra în război, precizând că există ”foarte multă dezinformare”, iar aceasta vine ”pe filiera rusească”.

autor
Cristian Matei

Ministrul Apărării a fost întrebat, sâmbătă, într-o emisiune televizată, dacă România intră în război, având în vedere că aceasta este o chestiune care circulă frecvent pe reţele sociale.

”Nu intră, bineînţeles că nu. Nu intră. E foarte multă dezinformare şi e foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească. E foarte simplu pentru Putin să folosească nişte influenceri, nişte bloggeri aşa cum a folosit în multe ţări care să dea drumul la tot felul de filmuleţe, să răspândească tot felul de fake-news care, înainte de a fi oprite sau a fi date jos de pe platforme, pentru că e nesănătos pentru societate să ţii minciuni pe platforme sociale, ajung să facă milioane de vizualizări şi astfel nişte oameni care nu verifică foarte multe informaţii... Oameni buni, informaţi-vă din surse sigure, din surse credibile, din surse de presă credibile, atunci când vedeţi o ştire bombastică, verificaţi”, a declarat Ionuţ Moşteanu la Antena 3, potrivit News.ro.

El a adăugat că România trebuie să ajute Ucraina să câştige războiul.

”Nu intrăm în niciun război, faptul că avem războiul lângă noi este o realitate, nu vrem să fim vecini cu Putin, este o realitate, trebuie să ajutăm Ucraina să câştige războiul, este o realitate, însă nu intrăm în niciun război. Ne pregătim în continuare ne întărim Armata şi noi şi aliaţii noştri”, a mai spus ministrul Apărării.

Sursa: News.ro

