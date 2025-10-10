MApN organizează un nou exercițiu de mobilizare în București-Ilfov: rezerviștii, chemați la instruire pe 12 și 20 octombrie

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov vor participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se va derula în perioada 12 - 20 octombrie.

Exerciţiile MOBEX se desfăşoară periodic şi au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate, precizează, vineri, MApN.

''În perioada 12 - 20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor'', informează Ministerul Apărării.

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov care vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an, au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie în judeţele Sibiu şi Mureş.

