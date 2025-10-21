România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Doi ucraineni, arestați pentru că au acționat în numele Rusiei

21-10-2025 | 13:38
SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Adrian Popovici

Transporturile au fost interceptate la timp, iar autoritățile spun că scopul era intimidarea populației și destabilizarea țărilor UE care sprijină Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, notează Reuters.

România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina, transmite Reuters.

SRI transmite că, alături de alte instituții din România, a arestat doi cetățeni ucraineni „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse” au încercat să trimită un colete incendiare la sediul unei firme de curierat.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS”, a transmis SRI.

Rusia, acuzată că a încercat să folosească colete explozive pe teritoriul UE și în 2024

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia de detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendii criminale și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat aceste acuzații.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București”, a mai adăugat oficialul din Polonia.

Procuratura Națională a Poloniei a declarat că transporturile de colete au fost interceptate în România înainte de a provoca distrugeri.

Procuratura a afirmat că transporturile urmau să ia foc spontan sau să explodeze în timpul transportului, iar scopul acțiunilor planificate era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

Dobrzynski a mai declarat că, în ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor secrete ruse.

