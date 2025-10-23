Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, reţinut şi propus pentru arestare. Ce au găsit poliţiştii la percheziţii

23-10-2025 | 19:24
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, a recrutat posesori de arme, inclusiv foști combatanți retrași din MApN, pentru „misiuni secrete” și le-a făcut legitimații false. A fost reținut și propus pentru arestare joi.

 

Mihaela Ivăncică

La percheziţii, poliţiştii au găsit un sacou, caschetă, eghileţi şi însemne militare, puşti şi pistoale airsoft, cuţite de tip militar, bastoane telescopice, cătuşe, staţii emisie-recepţie, un body-cam, girofaruri şi legitimaţii.

DIICOT a informat că în 22 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au reţinut un bărbat în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru uzurparea de calităţi oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată.

Probe ridicate în timpul perchezițiilor

Pe parcursul percheziţiilor făcute de către anchetatori, au fost descoperite şi ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileţi, însemne militare), puşti şi pistoale airsoft, cuţite de tip militar, bastoane telescopice, cătuşe, staţii emisie-recepţie, un body-cam, girofaruri, legitimaţii, înscrisuri precum şi alte mijloace de probă.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Alba, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul unităţilor subordonate Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi al jandarmilor din Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Miercuri, au fost făcute şapte percheziţii în judeţele Arad, Timiş, Bihor şi Hunedoara, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Metode de recrutare și legitimații false

Potrivit anchetatorilor, falsul ofiţer ar fi recrutat posesori de armament, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din forţele speciale ale MApN, cărora le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu angajaţi ai Poliţiei şi ai altor structuri ale statului.

În timpul pretinselor misiuni, ei s-ar fi prezentat şi legitimat ca angajaţi ai SRI aflaţi în misiune, iar „coordonatorul” le-ar fi cerut să poarte armele personale şi le-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie-recepţie similare celor folosite de angajaţii MAI şi MApN, dar cu logo-ul SRI, pentru comunicare fiind folosite nume de cod.

De asemenea, bărbatul ar fi închiriat maşini speciale pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, care le-ar fi convins că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.

Dată publicare: 23-10-2025 19:24

