Iar la Apărare, candidatul PSD a fost luat la întrebări despre trecutul său judiciar. Ministrul propus pentru Digitalizare a întârziat o jumătate de oră. Iar cel de la Economie nu a respectat timpul și a fost luat la rost chiar de președintele ședinței. Deocamdată, toți candidații audiați au primit aviz favorabil.

Cu strigăte, acuzații și ironii, așa au început audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu. Florin Barbu, propus pentru un nou mandat la Agricultură, a fost luat la rost de parlamentarii PNL și USR. În centrul disputei, subvențiile pentru stuf, asociate familiei liderului PSD Paul Stănescu.

„Adrian Cozma, PNL: Sunt câteva aspecte care sunt relevante. Subvenția pentru stuf pentru familia Stănescu de 2 milioane de euro...

Florin Barbu, PSD: Se numește paludicultură! Dar dvs. nu înțelegeți. Nu aveți cum. Că nu înțelegeți aceste cuvinte.

Adrian Cozma, PNL: Ați făcut abracadabra!

Sebastian Cernic, USR: Vă întreb și eu... Nu ați obosit? Nu ați găsit pe cineva în PSD mai bine pregătit?

Florin Barbu: Vă rog eu… nu mai persistați în prostie! Prostia este ca betonul: odată turnat, se întărește pentru totdeauna! V-o spune un tânăr de 46 de ani…”.

De la stuf, disputele s-au mutat la un portofoliu de miliarde de euro. Radu Oprea, propus de PSD la Apărare, a fost pus să dea explicații despre un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care a fost trimis în judecată în trecut.

Oprea, PSD: „Am o mare calitate. Am făcut armata”

„Alexandru Muraru, PNL: Vă rog eu... Nu puneți lupul paznic la oi... Nu puneți pe acest domn care va gestiona 10 miliarde de euro să ajungă pe această poziție.

Radu Oprea, PSD: Am o mare calitate! Am făcut armata. Am salturi cu parașuta. Am tras cu arma”.

Întrebat cum va combate scumpirile din energie, Dumitru Chisăliță, propus pentru ministerul Energiei, a vorbit despre sprijinul pentru consumatorii vulnerabili.

Dumitru Chisăliță, ministru desemnat al Energiei: „În primul rând, ne-am propus realizarea unui registru național al consumatorilor vulnerabili, pentru că, din păcate, de-a lungul timpului au fost foarte multe liste care au circulat”.

La Finanțe, Alexandru Nazare a stabilit un record. Pentru a treia oară în patru luni, a fost audiat în Parlament pentru același portofoliu. De această dată, a dat asigurări că nu este luată în calcul modificarea cotei unice de impozitare, măsură dorită de PSD.

Alexandru Nazare: „Nu avem vreo ipoteză de modificare a cotei unice. Nu luăm în calcul așa ceva...”.

La Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru - propus ministru delegat - a întârziat 30 de minute la audiere. Fusese rugat să aștepte într-o cameră, în timp ce parlamentarii îl audiau pe Daniel Zamfir, propus la Economie.

Bogdan Dumitru: „În primul rând, îmi cer scuze. A fost dificil să intru în clădire... Am fost invitat să stau într-o cameră și să vină cineva să mă ia”.

Marian Neacșu, ministrul PSD de Interne condamnat penal

Întârzierea nu l-a costat avizul. Parlamentarii i-au dat undă verde, cu 47 de voturi pentru, unul împotrivă și 13 abțineri.

Bogdan Dumitru nu este singurul propus pentru o funcție de ministru delegat. Și la Educație, Guvernul Niculescu a împărțit responsabilitățile între doi oficiali. Sorin Costreie ar urma să conducă ministerul, iar Sorin Gabriel Ionescu să se ocupe de învățământul preuniversitar. Practic, școlile și liceele ar avea un ministru, fără să fie înființat un minister separat.

Sorin Costreie, ministru propus pentru Educație: „Ideea de a avea ministru și ministru delegat este o idee foarte bună și a fost ideea mea și ne va ajuta să funcționăm mai bine. Să ne ajutăm prin cunoașterea pe care o avem fiecare”.

Spre seară, în fața parlamentarilor a ajuns și Marian Neacșu, propus de PSD la conducerea Ministerului de Interne și pentru funcția de vicepremier. În 2016, Neacșu a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, dar ulterior a fost reabilitat.

Audierile au continuat cu Ștefan Ovidiu Popa, propus la Transporturi, Natalia Intotero, nominalizată la Mediu, și Ioana Ciocan, propusă pentru portofoliul Culturii.