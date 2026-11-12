Cele mai mari majorări de prețuri au fost înregistrate la motorină (+43,45%) și benzină (+32,91%), în timp ce cafeaua s-a scumpit cu 12,48%, ouăle cu 10,50%, iar laptele cu 8,11%.

Serviciile au înregistrat o creștere medie de 11,23% față de octombrie 2025.

Este a doua lună consecutivă în care inflația anuală își continuă creșterea și atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se și de această dată tot la servicii, 11,23%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%.

• La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 12,48%. Ouăle se află în continuare pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 10,50%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 8,11%. În această perioadă, uleiul comestibil și-a majorat prețul cu 7,94%. La carne, scumpirile au fost de 7,17% la cea de bovine, de 2,28% la cea de porcine, iar la cea de pasăre creșterea anuală a fost de 2,94%. Peștele proaspăt și-a majorat prețul cu 5,29%, iar grupa conservelor din pește cu 5,27%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine și-a majorat tarifele cu 4,91%, comparativ cu octombrie 2025, în condițiile în care zahărul și-a diminuat tariful cu 0,85%. La băuturi alcoolice, țuica și alte băuturi spirtoase au fost mai scumpe cu 5,19%, vinul cu 3,96%, iar berea cu 4,79%.

Alte majorări de preț la alimente se pot constata la pâine, cu 4,50%, la telemeaua de vacă, cu 3,46%, şi la cea de oaie, cu 3,43%. Diminuări de prețuri în octombrie 2026 faţă de anul anterior la perioadă se pot constata la unt, cu 0,77%, făină, cu 2,5%, şi la mălai, cu 2,86%. Scăderi de preț pe parcursul unui an s-au mai înregistrat şi la cartofi, cu 2,53%, la fasole boabe, cu 0,65%, precum și la fructele proaspete, cu 15,38%.

• Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din octombrie sunt la motorină, 43,45%, urmate de cele la benzină, 32,91%. Tarifului energiei electrice a continuat să crească și și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) în luna octombrie 2026 cu 4,09%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energie termică (9,61%), tricotaje (6,74%), cărți, ziare, reviste (6,31%), detergenți (5,92%), tutun și țigări (5,72%). Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 3,83%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în octombrie cu 2,14%. În perioada octombrie 2026 - octombrie 2025, preţul gazelor a crescut cu 1,41%. O categorie insuficient remarcată până acum, ceasurile, aparatele video și articolele sportive, și-a majorat prețurile într-un an cu 7,94%, iar autoturismele și piesele de schimb cu 5,08%.

• În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 38,46%, urmate de tarifele la biletele de avion, care s-au majorat cu 14,44%, apă, canal și salubritate, cu 13,69% şi abonamentele de televiziune, cu 13,10%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparații auto (8,22%), igienă și cosmetică (8,65%), serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte (8,15%). În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,41%, transportul urban și-a majorat tariful cu 2,29%, iar cel rutier cu 8,47%. Tarifele abonamentelor auto au crescut cu 9,22%. Tarifele serviciilor poștale, în octombrie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,26%, serviciile oferite de restaurante și cafenele s-au scumpit cu 6,15% într-un an, iar cazarea într-o cameră la hotel cu 4,06%.