În unele cazuri, oamenii au primit avertismente la numai câteva săptămâni după achiziție, iar autoritățile le-au recomandat să evacueze casele, scrie Daily Mail.

Unul dintre cazurile cele mai grave este cel al lui Lynn Sweet, în vârstă de 64 de ani, care a plătit 145.000 de lire sterline (aproximativ 167.000 de euro) pentru o casă cu patru dormitoare și o anexă cu două dormitoare, în localitatea Newport, din comitatul Norfolk.

Femeia intenționa să locuiască acolo după pensionare și să închirieze casa principală pentru un venit suplimentar. La doar opt săptămâni de la cumpărare, Consiliul Districtual Great Yarmouth a avertizat-o însă că proprietățile sunt expuse riscului de prăbușire din cauza eroziunii costiere.

Deși credea că va putea locui acolo încă 10-20 de ani, autoritățile au sfătuit-o să plece pentru propria siguranță.

Proprietarii riscă să piardă sute de mii de euro

Un alt cumpărător, Nathan Weissbraun, a investit 60.000 de lire sterline (aproximativ 69.000 de euro) într-o casă cu trei dormitoare din aceeași zonă. Acum, bărbatul se teme că își va pierde investiția.

„Este o sumă mare de bani pe care urmează să o pierdem și încercăm să ne apărăm interesele pentru ca aceste case să poată rămâne în picioare”, a declarat acesta.

Situația este cu atât mai dureroasă pentru familiile care locuiesc de generații în zonă. Gemma Lomas, a cărei familie se află la a patra generație în aceste case, a povestit că estimările privind rezistența locuințelor s-au deteriorat considerabil. Dacă în 2015 se vorbea despre o perioadă de aproximativ 100 de ani, în 2025 estimarea fusese redusă la numai 30 de ani.

Potrivit Consiliului Districtual Great Yarmouth, eroziunea continuă să afecteze grav litoralul din Hemsby. Două furtuni puternice au provocat recent o retragere suplimentară a dunelor cu aproximativ cinci metri.

Cele mai recente evaluări arată că nouă proprietăți se află la mai puțin de zece metri de zona considerată periculoasă. Proprietarii au fost contactați și sfătuiți să evacueze locuințele înainte ca situația să devină critică.

Autoritățile spun că au responsabilitatea de a proteja populația, iar în cazul caselor care riscă să se prăbușească pe plajă demolarea trebuie făcută în condiții de siguranță.

41 de case au fost deja demolate

Hemsby se numără printre localitățile britanice cele mai afectate de eroziunea costieră. Din decembrie 2025, 41 de proprietăți au fost demolate, după ce furtunile și mareele puternice au crescut riscul prăbușirii acestora.

În puțin peste 12 luni, anumite porțiuni de coastă au pierdut peste zece metri de teren. Mai mult, numai în iarna trecută, dunele au înregistrat aproximativ jumătate din eroziunea estimată pentru următorii 30 de ani.

Estimările arată că localitatea a pierdut aproximativ 300 de metri din linia țărmului începând din anii 1970.

Situația ridică semne de întrebare și pentru persoanele interesate să cumpere proprietăți în zonă, în condițiile în care riscul eroziunii poate transforma o aparentă afacere imobiliară într-o pierdere financiară majoră.