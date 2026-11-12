Între timp, uzura acestora poate afecta funcționarea motorului, a transmisiei și a sistemului de ventilație al habitaclului.

Experții auto citați de TSN recomandă să acordăm atenție celor patru componente după parcurgerea a aproximativ 48.000 de kilometri. Este vorba despre filtrul de aer al motorului, filtrul de habitaclu, uleiul diferențialului și lichidul din cutia de transfer.

Întreținerea lor la timp poate preveni probleme costisitoare și reparații neprevăzute.

Filtrul de aer al motorului

În timpul funcționării, motorul aspiră permanent aer din mediul înconjurător. Odată cu acesta, în sistemul de admisie pot ajunge praf, nisip și alte particule fine. Rolul filtrului de aer este să rețină aceste impurități înainte ca ele să pătrundă în motor.

În timp însă, filtrul se înfundă, iar aerul circulă tot mai greu prin acesta. Din această cauză, motorul poate pierde din putere, poate răspunde mai lent la apăsarea pedalei de accelerație și, în anumite situații, consumul de combustibil poate crește.

Există câteva semne care pot indica faptul că filtrul necesită atenție:

Mașina accelerează mai greu;

Motorul funcționează neregulat;

Autovehiculul răspunde mai lent la accelerare;

Consumul de combustibil a crescut fără un motiv evident.

De regulă, filtrul de aer trebuie verificat la fiecare revizie periodică, iar înlocuirea lui trebuie făcută conform recomandărilor producătorului. Pentru multe modele, un reper poate fi de aproximativ 48.000 km. Totuși, dacă circulați frecvent pe drumuri neasfaltate sau în zone cu mult praf, va fi necesară înlocuirea mai devreme.

Filtrul de habitaclu

Șoferii își amintesc adesea de filtrul de habitaclu abia atunci când în mașină apare un miros neplăcut sau când instalația de climatizare începe să funcționeze mai slab. Cu toate acestea, starea lui ar trebui verificată periodic.

Acest filtru curăță aerul care pătrunde în habitaclu prin sistemul de ventilație și climatizare. El reține praful, polenul și alte impurități. Unele modele de automobile folosesc filtre cu carbon activ, care contribuie și la eliminarea mirosurilor neplăcute.

Atunci când elementul filtrant se înfundă, aerul circulă mult mai greu prin el. Șoferul poate observa că, inclusiv la viteza maximă a ventilatorului, fluxul de aer care iese prin gurile de ventilație rămâne slab. De asemenea, pot apărea mirosuri neplăcute atunci când este pornit aerul condiționat.

Ca reper general, filtrul de habitaclu ar trebui înlocuit la fiecare 50.000 km sau o dată la doi ani. Însă, dacă circulați frecvent în oraș, stați mult în ambuteiaje sau conduceți pe drumuri cu mult praf, este recomandat să îl verificați mai des.

Uleiul diferențialului

Aproape toți șoferii știu că uleiul de motor trebuie schimbat periodic. În schimb, mulți uită că și uleiul din diferențial necesită înlocuire la anumite intervale.

Diferențialul este o componentă a transmisiei care permite roților de pe aceeași punte să se rotească la viteze diferite. De exemplu, în timpul unui viraj, roata exterioară parcurge o distanță mai mare decât cea interioară. Diferențialul compensează această diferență și contribuie la manevrabilitatea corectă a mașinii.

În interiorul mecanismului funcționează angrenaje care se află permanent în contact. Pentru a preveni uzura prematură, acestea au nevoie de un ulei special pentru transmisie. Acesta reduce frecarea, disipă căldura și protejează suprafețele metalice.

În timp, uleiul își pierde proprietățile, iar în interiorul acestuia se pot acumula particule metalice fine. Dacă înlocuirea este amânată prea mult, solicitarea mecanismului crește. În cele din urmă, acest lucru poate duce la reparații costisitoare.

O atenție deosebită trebuie să acorde acestui aspect proprietarii mașinilor cu tracțiune spate sau integrală. Pentru aceste autovehicule, întreținerea diferențialului este deosebit de importantă.

Intervalul orientativ de înlocuire a uleiului poate varia între 48.000 și 96.000 km. Perioada exactă depinde de modelul mașinii, de construcția transmisiei și de condițiile de exploatare.

Lichidul din cutia de transfer

Dacă mașina dumneavoastră are tracțiune integrală, ar trebui să verificați și cutia de transfer. Acest mecanism distribuie cuplul motor între puntea față și cea spate, ajutând roțile să primească forța de tracțiune necesară.

În interiorul cutiei de transfer există componente mobile care sunt supuse unor solicitări importante în timpul funcționării. Pentru lubrifierea și răcirea acestora se utilizează un lichid special.

Odată cu trecerea timpului, lichidul îmbătrânește, se contaminează și își pierde proprietățile inițiale. Dacă nu este înlocuit la timp, componentele cutiei de transfer se pot uza mai repede. În cazurile grave, acest lucru poate duce la defectarea întregului mecanism.

Condițiile de exploatare influențează în mod deosebit starea cutiei de transfer. Dacă circulați frecvent în afara drumurilor asfaltate, tractați remorci sau transportați încărcături grele, solicitarea sistemului de tracțiune integrală crește. În astfel de situații, lichidul trebuie verificat mai des.

Pentru unele automobile, intervalul orientativ de înlocuire este cuprins între 48.000 și 96.000 km. Totuși, recomandările pot fi foarte diferite de la un producător la altul, așa că înainte de efectuarea lucrării trebuie consultat manualul mașinii.

Ce alte componente ale mașinii ar trebui verificate după 50.000 km

Un kilometraj de aproximativ 50.000 km reprezintă un moment potrivit pentru o revizie tehnică amănunțită. Pe lângă cele patru componente menționate mai sus, ar trebui verificate starea plăcuțelor și discurilor de frână, a anvelopelor, a suspensiei și a principalelor lichide tehnice.

Nu uitați nici de uleiul de motor și de filtrul de ulei. Dacă respectați intervalul de schimb de 10.000 km, este posibil ca la acest kilometraj să fie deja timpul pentru o nouă revizie.

De asemenea, merită să verificați anvelopele. Uzura neuniformă a benzii de rulare poate indica probleme la suspensie sau un reglaj incorect al geometriei roților. Identificarea la timp a acestor defecțiuni poate preveni înlocuirea prematură a întregului set de anvelope.

Totuși, nu trebuie să considerați pragul de 50.000 km drept un termen obligatoriu pentru înlocuirea tuturor componentelor menționate. La unele automobile, producătorul recomandă efectuarea operațiunilor de întreținere mai devreme, în timp ce la altele intervalele sunt considerabil mai mari. Unele modele au chiar o construcție diferită a transmisiei și nu necesită înlocuirea anumitor lichide.

Prin urmare, cel mai bine este să respectați cartea de service și recomandările producătorului. Dacă nu știți când fostul proprietar a schimbat ultima dată filtrele sau lichidele tehnice, solicitați unui mecanic să le verifice la următoarea vizită în service.