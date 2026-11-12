Grevă generală de amploare în Spania, pe fondul chiriilor tot mai mari. Patru milioane de oameni au ieşit în stradă. FOTO

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Forţele de poliţie au raportat cel puţin 73 de arestări la nivel naţional până la ora 21:00 GMT (23:00, ora României), în urma a cel puţin 1.044 de incidente legate de greva generală, inclusiv blocarea sediilor de birouri şi a parcurilor industriale, precum şi incendierea pubelelor de gunoi.

Tensiunile au crescut şi la Madrid, când poliţia de intervenţie a folosit gloanţe din spumă, gaze lacrimogene şi spray cu piper pentru a dispersa protestatarii din jurul pieţei centrale Plaza de España, a declarat un martor Reuters.

Seara, la Barcelona au izbucnit ciocniri între poliţie şi unii protestatari. Imaginile Reuters au arătat că mobilierul stradal a fost incendiat după încheierea marşului principal.

Muncitorii au înfruntat condiţiile meteo de furtună pentru a organiza pichete de grevă şi marşuri de amploare la Madrid, Barcelona şi în oraşe din toată Spania, cu mai puţin de trei săptămâni înainte de alegerile generale anticipate, relatează news.ro, care citează Reuters.

Sindicatele au declarat că vor depune o plângere penală împotriva a ceea ce au descris ca fiind o reacţie „disproporţionată” în timpul unei operaţiuni a poliţiei în care s-au folosit gaze lacrimogene şi bastoane, care a rănit 20 de protestatari. Ministerul de Interne nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Este prima grevă generală de când muncitorii au încetat lucrul în 2012 pentru a protesta faţă de măsurile de austeritate din timpul crizei datoriilor din zona euro.

Greva a fost susţinută de cele mai mari două sindicate din Spania, Uniunea Generală a Muncitorilor (UGT) şi Comisiile Muncitorilor (CCOO), care reprezintă peste un milion de muncitori, precum şi de asociaţiile de chiriaşi nemulţumiţi de creşterea chiriilor şi de evacuări.

Prim-ministrul Pedro Sanchez speră să valorifice nemulţumirea alegătorilor cu privire la problema locuinţelor în cadrul alegerilor din 29 noiembrie, pentru a distrage atenţia de la incidentele mortale legate de imigraţie din Ceuta şi de la accidentul feroviar de luna trecută. Guvernul său şi-a apărat modul în care a gestionat aceste dezastre, dar, până în prezent, Partidul Socialist al acestuia se află încă în urmă în sondajele de opinie.

Sindicatele au descris greva ca fiind un succes, chiar dacă participarea a fost inegală în toată Spania, cel mai puternic sprijin fiind înregistrat în regiunile de coastă, unde presiunile legate de locuinţe au fost deosebit de acute.

Magazine închise

Pe Gran Via din Madrid, una dintre principalele străzi comerciale ale capitalei, protestatarii au aplaudat când magazine precum Primark, H&M şi Pull&Bear şi-au tras obloanele, în contextul unei prezenţe masive a poliţiei de intervenţie rapidă.

„O să închidem magazinul Mango”, scandau protestatarii în timp ce zdrăngăneau legături de chei deasupra capetelor.

Multe magazine din Barcelona au fost, de asemenea, închise şi baricadate în anticiparea unor tulburări.

Spania se confruntă cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuinţe, care urmează să crească la peste un milion până în 2028, potrivit băncii centrale.

Având în vedere că tot mai puţini oameni îşi pot permite o locuinţă, chiria a crescut brusc, exercitând presiune asupra acestei pieţe. Preţul mediu al chiriei, de 1.176 €, echivalează cu aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr din Spania, potrivit Consiliului Tineretului din Spania.

„Am 36 de ani şi încă nu pot să mă mut singur”, a spus Jesus Gonzalez, un locuitor din Madrid, care lucrează în departamentul IT al unui spital şi susţine greva.

„Chiriile nu fac decât să crească, preţurile locuinţelor nu fac decât să crească, iar situaţia este pur şi simplu imposibilă”, se plânge el.

Participare maximă în porturi şi fabrici auto

Angela de Miguel, vicepreşedinta CEOE, principalul organism de reprezentare a mediului de afaceri din Spania, a catalogat greva drept contraproductivă. Ea a subliniat că şi întreprinderile mici sunt afectate de criza locuinţelor, care îngreunează recrutarea angajaţilor.

În cadrul unei intervenţii la postul public de televiziune TVE, ea a spus că soluţia constă în construirea mai multor locuinţe şi în reducerea impozitelor pe construcţii şi pe achiziţionarea de locuinţe.

Două furtuni puternice, numite Charles şi Bruna, au pus în pericol planurile pentru marşurile de protest masive din după-amiaza zilei de miercuri, sindicatele suspendând demonstraţiile în oraşul portuar Cadiz din sud şi în alte oraşe din sud.

Sindicatul chiriaşilor se aştepta în continuare ca participarea la grevă să ajungă la 5 milioane de persoane până la sfârşitul zilei.

Spania are aproximativ 23 de milioane de lucrători, potrivit institutului naţional de statistică.

Potrivit UGT şi CCOO, participarea la grevă a atins 90% în porturi şi în sectorul auto, fiind semnalate „opriri totale” ale activităţii în fabrici, inclusiv la cea a Volkswagen, din Navarra, şi la cea a SEAT din Barcelona.

Cererea de energie electrică a scăzut cu până la 15,5% între orele 10:00 şi 11:00 (11:00-12:00 ora României), potrivit operatorului reţelei electrice din Spania, Red Electrica.

Impact mai redus datorită muncii la distanţă

Metroul din Barcelona a anunţat că nu vor circula trenuri în afara orelor de vârf, în timp ce metroul din Madrid a declarat că utilizarea în orele de vârf a scăzut cu 42% faţă de aceeaşi perioadă a săptămânii trecute.

Totuşi, extinderea muncii de la distanţă şi ponderea tot mai mare a sectorului serviciilor în economia spaniolă ar putea atenua efectele grevei, comparativ cu anii precedenţi, a explicat Miguel Cardoso, economist-şef al BBVA Research. Acesta estimează că protestul ar putea reduce PIB-ul anual al Spaniei cu 0,1%-0,2%.

Sectoarele ospitalităţii şi finanţelor din Spania, aflate în plină creştere, sunt mai puţin sindicalizate decât sectorul public şi cel industrial.

Greva vine după săptămâni de demonstraţii provocate de evacuarea şi decesul ulterior al unei femei de 87 de ani din Madrid.

Aceste proteste, împreună cu respingerea de către parlament, luna trecută, a decretelor guvernamentale menite să reducă evacuările şi să limiteze presiunile asupra chiriilor, l-au determinat pe Sanchez să convoace alegeri anticipate.

Deşi criticat de o parte dintre manifestanţi, premierul Sanchez a susţinut totuşi mişcarea şi intenţionează să promoveze încă de joi adoptarea unei părţi din aceste măsuri în Parlament.

Mobilizarea a fost însă puternic condamnată de Partidul Popular, care a promis că va abroga aceste decrete în cazul în care va ajunge la putere, precum şi de Vox (extrema dreaptă).