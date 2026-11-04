”L-am primit astăzi pe Elbridge Colby la Ministerul Afacerilor Externe, pentru o discuţie aprofundată privind cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii, care constituie coloana vertebrală a Parteneriatului Strategic România-Statele Unite”, a scris ministrul de Externe pe X.

”Ne-am concentrat asupra securităţii Mării Negre şi asupra eforturilor noastre comune de consolidare a NATO”, a mai spus Dan Neculăescu.

Ministrul de Externe arată că ”România îşi intensifică contribuţia la NATO 3.0”.

”Am majorat cheltuielile pentru apărare în vederea sporirii capacităţilor şi a gradului de pregătire”, mai precizează ministrul Neculăescu.

Şi preşedintele Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby.

Şeful statului a arătat că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere.

Nicuşor Dan i-a spus oficialului american că România depune eforturi considerabile şi alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore şi a consecinţelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertăţii de navigaţie şi a infrastructurii energetice critice şi contează pe angajamentul constant al Statelor Unite şi al aliaţilor.