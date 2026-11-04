Conform documentului, platformele online ar putea fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să respecte noi reguli pentru protejarea minorilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă legea va fi adoptată, platformele de socializare vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să împiedice accesul copiilor sub 15 ani. Potrivit proiectului, platformele ar avea la dispoziție șase luni pentru a verifica vârsta utilizatorilor care au deja conturi. Cei care nu au împlinit 15 ani nu ar mai putea folosi aceste rețele, chiar dacă și-au creat conturile în urmă cu mai mulți ani. Și pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani sunt prevăzute măsuri suplimentare de protecție. Conturile ar urma să fie private în mod automat, mesajele de la persoane necunoscute să fie blocate, iar publicitatea personalizată, bazată pe profilul utilizatorului, să fie dezactivată. Platformele ar trebui să activeze și instrumente care să îi avertizeze pe tineri în legătură cu timpul petrecut online. Deocamdată, nu a fost stabilită o metodă de verificare, însă există mai multe soluții prin care platformele ar putea confirma vârsta utilizatorilor. Una ar fi folosirea unei identități digitale. În România există deja aplicația ROeID, prin care oamenii își pot confirma identitatea online. Procesul presupune verificarea actului de identitate, fotografierea feței și o înregistrare video în care trebuie să citești un text. Sunt sisteme cu verificări stricte, pe care este greu să le păcălești. Vorbim însă doar despre o propunere legislativă. Camera Deputaților poate modifica prevederile, le poate aproba sau poate respinge proiectul.”