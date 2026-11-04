Trei expertize, sute de audieri și o amplă cercetare făcută de criminaliști și de specialiștii de la Insemex au ajutat la stabilirea cauzelor și a responsabilităților. Patru angajați ai Distrigaz și ai firmei autorizate pentru revizia instalației, dar și cele două societăți vor răspunde în instanță pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru.

Rezultatele expertizelor arată că un defect la cablurile electrice subterane a generat căldură, care a afectat conducta de gaze amplasată la aproximativ 23 de centimetri distanță. Aceasta a fost perforată în două puncte, iar gazul s-a infiltrat printr-un canal termic în subsolul blocului. S-a răspândit apoi prin diferite spații, acumulându-se la etajele superioare. Explozia ar fi fost declanșată, cel mai probabil, de o scânteie produsă în momentul în care a fost acționat un întrerupător, într-un apartament de la etajul 5.

Probele adunate de anchetatori arată că primul incident a apărut cu aproximativ 26 de ore înainte de explozie, atunci când a fost făcută și prima sesizare. Mirosea a gaz în bloc. În următoarele ore s-au mai făcut alte 6 sesizări.

Deși au fost trimise echipe de intervenție, atât de la Distrigaz, cât și de la o firmă privată, autorizată să facă reviziile, scurgerea nu a fost identificată și izolată.

Laurențiu Iordan, procuror din cadrul anchetei: „Din expertiza electroenergetică a reieșit faptul că cablurile au fost instalate în cursul anilor 1980, ele au fost primele acolo, ulterior s-a dispus înlocuirea vechii rețele de gaz în anul 2007.”

Pentru modul în care au acționat, doi instalatori de la Distrigaz și doi de la firma autorizată pentru revizie au fost trimiși în judecată. Alături de ei sunt acuzate și firmele.

Diana Călinescu, purtător de cuvânt PCA București: „Intervenția asupra conductei subterane revenea distribuitorului, într-adevăr, dar instalatorii aveau obligația să sesizeze distribuitorul, să extindă verificările, să asigure aerisirea și să rămână la fața locului. Trebuiau și puteau să prevadă riscul tipic al unei scurgeri de gaze nelocalizate într-un imobil locuit, acumularea gazelor și explozia.”

Contactați de Știrile ProTV, oficialii companiei de distribuție a gazelor au transmis că vor colabora cu autoritățile, având încredere că, în contextul complexității cazului, acestea vor permite clarificarea deplină a faptelor și a succesiunii evenimentelor.

Corespondent Știrile ProTV: „În urmă cu o săptămână, demolarea blocului s-a încheiat. Din cele opt etaje au rămas doar primele 4. Urmează ca experții să confirme că nu mai există niciun risc, astfel încât oamenii să poată intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile multe rămase printre molozul lăsat de explozie.”