Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”

22-09-2025 | 21:24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.

Cristian Anton

Întrebat despre temerile românilor privind posibilitatea ca Rusia să atace România, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că este improbabil ca Rusia să atace un stat NATO, explicând că nici nu are capacitatea de a face acest lucru, având în vedere faptul că Rusia nu reuşeşte ce şi-a propus în Ucraina.

”E mare diferenţă între posibil şi probabil. Este improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO şi spun asta cu toată tăria şi cu toate informaţiile. Îi înţeleg pe cetăţeni că, văzând atâtea ştiri despre război şi fiind în proximitatea războiului – mulţi văd războiul de aproape, de la balcon, la Tulcea mai văd drone peste Dunăre căzând - pot să înţeleg, e firesc, însă îi asigur pe toţi românii, şi eu stau aici, cu familia, cu copiii mei, mama e aici, prietenii, rudele, sora mea sunt aici, e o ţară sigură, nu avem de ce să ne facem griji. Vom mai vedea ştiri, vor mai fi provocări”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, la Antena 3, luni seară.

În ceea ce priveşte un eventual atac asupra Poloniei din partea Rusiei, informaţie apărută recent, având ca sursă un militar rus, Ionuţ Moşteanu a atras atenţia asupra faptului că există numeroase ştiri false, unele fiind dovedite de realitate ca fiind false.

”Zvonuri o să tot fie. Nu avem de ce să ne facem griji. Rusia nu poate să atace NATO”

”Sunt tot felul de ştiri şi tot felul de surse. Ultima discuţie era, la începutul lunii, că pe 3 septembrie începe războiul, chiar nişte politicieni de la noi au răspândit acest fake news că pe 3 septembrie începe războiul. Acum avem un general despre care nu ştie nimeni cine, cum, într-o publicaţie spune că ştie el nişte lucruri. NATO şi Armata Română, avem servicii foarte bune de informaţii şi NATO are o capacitate de strângere de informaţii teribilă. Există toate informaţiile de care NATO trebuie să ţină cont. Aşa, zvonuri, a zis unul nu ştiu ce pe nu ştiu unde, o să tot fie. Nu avem de ce să ne facem griji, nu există această forţă. Rusia nu poate să atace NATO, gândiţi-vă că abia reuşesc să ţină linia frontului cu Ucraina. NATO e cea mai mare putere militară. Sunt nişte evidenţe. Dacă mai deschid un front, ce mai aduc pe frontul ăla, de unde iau? Uitaţi-vă numai câte avioane au şi ce capabilităţi are NATO numai pe flancul de est!”, a argumentat Ionuţ Moşteanu.

