Ionuţ Moşteanu: „România este o ţară sigură, un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti”

20-09-2025 | 12:49
Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, că România este o ţară sigură, ”un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti” şi a adăugat că UE va finanţa, printr-un program de împrumuturi, achiziţia de armament.

”România este o ţară sigură, o ţară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru care i se putea întâmpla, cel mai bun lucru din lumea asta şi anume am intrat în NATO şi această umbrelă de apărare, această alianţă, cea mai puternică alianţă de apărare din lume, ne permite să dormim liniştiţi. Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România şi aici vom rămâne şi îi asigur pe toţi că România este o ţară sigură. Îi aşteptăm şi pe carei care din diverse motive au fost nevoiţi să plece, români care sunt în toate zările, să se întoarcă aici pentru că România e un loc bun de trăit în momentul ăsta”, a declarat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării a mai precizat că mai sunt lucruri de schimbat în România, dar că este fericit că trăieşte în această ţară.

”Sunt lucruri care trebuie modifiate în modul în care funcţionează ţara şi instituţiile, dar una peste alta este un loc bun unde să îţi creşti copiii şi să îmbătrâneşti. Sunt foarte fericit că sunt aici, trăiesc aici şi contribui la paşii mici pe care îi facem împreună, iată, România noastră”, a adăugat Moşteanu, potrivit News.ro.

Întrebat dacă România are în vedere achiziţia de armament pentru înzestrarea Armatei, Moşteanu a menţionat Programul SAFE.

ionut mosteanu
Moșteanu avertizează că „provocările” cu drone vor continua. „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”

”Avem această oportunitate de finanţare care se cheamă Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament şi pentru următorii ani în armament şi mobilitate militară, în partea de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri. Nu sunt bani gratis, este un împrumut în condiţii foarte bune pe care România nu l-ar putea altfel şi aici avem în vedere să producem şi drone”, a afirmat Moşteanu care a subliniat că recent a fost într-o vizită în Ucraina şi a vizitat patru fabrici de drone unde a văzut cum sunt aestea testate şi îmbunătăţite.

Sursa: News.ro

