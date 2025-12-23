Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și consilier al premierului Ilie Bolojan, vehiculat ca ministru al Educației

23-12-2025 | 13:34
Demisie neașteptată din Guvern. Daniel David nu mai este ministrul Educație, după ce, luni seara, a luat decizia de a părăsi funcția.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a înaintat demisia.

Anunțul oficial l-a făcut pe... blogul său. „Am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.", a scris acesta.

Daniel David ar fi luat decizia deoarece nu ar fi fost de acord să taie fonduri și locuri bugetate de la universități, și nu ar fi agreat o eventuală reducere a bugetului Educației în 2026.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretul de eliberare din funcție.

Înlocuitor a fost vehiculat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan pentru domeniile Educație și Cercetare.

Sursa: Pro TV

