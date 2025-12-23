Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest și consilier al premierului Ilie Bolojan, vehiculat ca ministru al Educației

Demisie neașteptată din Guvern. Daniel David nu mai este ministrul Educație, după ce, luni seara, a luat decizia de a părăsi funcția.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a înaintat demisia.

Anunțul oficial l-a făcut pe... blogul său. „Am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră.", a scris acesta.

Daniel David ar fi luat decizia deoarece nu ar fi fost de acord să taie fonduri și locuri bugetate de la universități, și nu ar fi agreat o eventuală reducere a bugetului Educației în 2026.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretul de eliberare din funcție.

Înlocuitor a fost vehiculat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan pentru domeniile Educație și Cercetare.

