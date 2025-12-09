Daniel David nu ar vrea interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Soluția găsită de ministrul Educației

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat marţi, la Parlament, că vede drept esenţial un control parental strict asupra modului în care adolescenţii folosesc reţelele sociale, în locul unor interdicţii directe impuse prin lege.

Întrebat dacă România ar putea introduce o regulă similară celei adoptate în Australia – unde accesul copiilor sub 16 ani la TikTok este interzis, deocamdată fără sancţiuni –, ministrul a admis că o asemenea discuţie „se poate purta şi în România”, transmite Agerpres.

El a subliniat însă că o măsură radicală ar putea avea efectul contrar celui dorit. „Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenţei. Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenţii vor încerca să evite interdicţia şi oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă”, este de părere ministrul.

În opinia sa, un astfel de control din partea părinţilor reprezintă „o cale de mijloc bună”, dar a precizat că este necesară deschiderea unei dezbateri la nivel naţional, având în vedere că pot exista „soluţii diferite”.

