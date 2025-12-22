Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul nu ar fi de acord cu tăierea fondurilor și locurilor bugetate de la universități și cu reducerea bugetului pe 2026. De asemenea, demisia sa va ajunge la Cotroceni, marți, pentru semnarea decretului, au transmis surse.

Daniel David și premierul Ilie Bolojan ar fi purtat luni seară o discuție despre demisie. Premierul ar fi găsit demisia pe masă, după ce a participat la o emisiune TV, au mai precizat sursele.

De altfel, în repetate rânduri Daniel David a explicat că Educaţia şi Cercetarea au redus fonduri în primul val al măsurilor luate pentru reducerea deficitului şi nu va accepta noi tăieri.

În același timp, noua propunere pentru funcția de ministru ar fi Marilen Pitrea, deputat PNL și din 2012 rector al al Universității de Vest din Timișoara.

Reacția lui Daniel David

Daniel David a confirmat demisia printr-un mesaj postat pe blogul său.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a transmis Daniel David.

Mesajul integral poate fi consultat AICI.

Daniel David se gândea la demisie

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni, până în luna mai, când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale, că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a spus ministrul Educaţiei, la TVR INFO, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026.

Daniel David ocupă funcția de ministrul al Educației din 23 decembrie 2024.

Știre în curs de actualizare

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













