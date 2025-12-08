Marcel Ciolacu are la dispoziţie 15 zile să demisioneze din Parlament, după ce a câştigat şefia CJ Buzău

Fostul premier Marcel Ciolacu are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi da demisia din funcţia de deputat în Parlamentul României, locul său urmând a fi ocupat de fostul viceprimar al municipiului Buzău, Oana Matache.

Potrivit preşedintelui PSD Buzău, Romeo Lungu, Marcel Ciolacu ar putea fi numit oficial în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău după jumătatea lunii decembrie.

"Preşedintele ales al CJ Buzău, Marcel Ciolacu, are la dispoziţie 15 zile să îşi dea demisia din una dintre funcţii. Până pe data de 18 decembrie este posibil să fie numit oficial în funcţia de preşedinte al CJ Buzău", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele PSD Buzău.

Locul de parlamentar ar urma să fie ocupat de fostul viceprimar al municipiului Buzău, Oana Matache, următorul nume pe lista PSD la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024.

"Următorul nume pe lista PSD este Oana Matache, fostul viceprimar al municipiului Buzău", a precizat deputatul Romeo Lungu.

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui CJ Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători.

