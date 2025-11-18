Marcel Ciolacu, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii și îndepărtează investitorii”

Fostul premier Marcel Ciolacu îl atacă pe succesorul său Ilie Bolojan și critică măsurile Guvernului: „Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii și, prin atitudinea lui, îndepărtează investitori și mărește dobânzile”.

Ciolacu cataloghează deficitul drept ”o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România.

”Deficitul comercial a fost o gogoriţă cât noi de mare. Spania a avut deficit de 11,1% când au făcut toate autostrăzile din Spania, când s-au dezvoltat. Italia a avut, la fel, deficit. Polonia întotdeauna depăşeşte deficitul. Au transformat o problemă de deficit - este o problemă de deficit, pe care o negociezi cu Comisia, cum am negociat eu pe şapte ani, într-un anumit ritm suportabil să-l reduci - au transformat într-o criză economică. Cu toate anunţările, vorbim de concedieri”, a afirmat Ciolacu, marţi seară, la România Tv.

El a reclamat că angajările în sistemul public, mai ales în administraţia centrală, n-au scăzut deloc. ”Tot circul e la televizor”, a spus Ciolacu. Întrebat ce se ascunde în spatele acestui ”circ”, Ciolacu s-a lansat într-o critică la adresa prim-ministrului.

”Nu se ascunde nimic. Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii. Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile. Când zici: dom'le, România e în incapacitate de plată, normal, eu care te împrumut mă uit la televizor, bă, dacă vorbeşte primul ministru al ţării, înseamnă că aşa e! Normal că-ţi bag dobândă mai mare. Dar uitaţi-vă că sunt date publice la Ministerul de Finanţe: cum te-ai împrumutat, cu ce dobândă?”, a răspuns Marcel Ciolacu.

De asemenea, întrebat de ce face premierul acest lucru, Ciolacu a răspuns: ”Pentru că vrea să fie salvatorul omenirii. Aşa consideră, că e un salvator. Salvatorul cui?”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













