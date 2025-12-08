Marcel Ciolacu: Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor preliminare, că această victorie reprezintă o responsabilitate majoră şi a mulţumit buzoienilor pentru participarea la vot.

„Aş dori să le mulţumesc, în primul rând, buzoienilor, atât celor care m-au votat, cât şi celor care nu m-au votat, pentru faptul că s-a mers la vot. Aş vrea să-i mulţumesc domnului primar Constantin Toma, preşedintelui organizaţiei, Romeo Lungu, pentru toată implicarea, şi lui Adrian şi întregii echipe, şi colegilor care acum sunt prin sediu sau sunt încă în teren”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu a transmis că îşi doreşte o colaborare strânsă între Consiliul Judeţean şi Primăria Buzău: „Voi ţine foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit. Mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, domnul Sorin Cârjanan, pentru că există o problemă în acest moment acolo”.

Pierderea Primăriei Capitalei

Întrebat despre pierderea Primăriei Capitalei, Ciolacu a declarat că explicaţiile trebuie oferite de conducerea PSD la nivel naţional: „Cred că domnul preşedinte Sorin Grindeanu şi întreaga echipă vor şti cel mai bine răspunsul.”

El a afirmat că Daniel Băluţă a fost „cel mai bun candidat dintre toţi cei care s-au prezentat la linia de start”, dar că acesta a pierdut „în urma votului util din ultima săptămână”.

În ceea ce priveşte USR, Ciolacu a avut un mesaj ferm: „Cred că primul decont ar trebui la USR… La Bucureşti sunt pe locul 4, la Buzău, împreună cu PMP, sunt pe locul 3.”

Fostul premier a comentat şi prezenţa slabă la urne.

„Atâtea alegeri, atâta ură în societate, atâtea lucruri anunţate… această apocalipsă a dus la saturaţia românilor pentru toţi politicienii. Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare şi să înţeleagă că nu suntem duşmani, suntem doar, periodic, adversari politici”, a explicat el.

De asemenea, Ciolacu a spus că întoarcerea la Buzău pentru a conduce Consiliul Judeţean este cea mai importantă etapă din cariera sa:„Nu există încununare în politică mai mare decât să te întorci şi să lucrezi pentru cei care te-au lansat în politică”

La final, Ciolacu a subliniat încă o dată importanţa rezultatului.

„Mulţumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat. Un vot care mă şi obligă foarte mult. Dumneavoastră aţi câştigat astăzi, aici, la Buzău”, a conchis el.

Marcel Ciolacu a câştigat şefia CJ cu 51,97% din voturi

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale.

Potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană (BECJ) Nr.10 Buzău, pe poziţia a treia s-a clasat Mihai-Răzvan Moraru, candidatul susţinut de Alianţa PNL-USR cu 11,06%, urmat de independentul Silviu Iordache, care a înregistrat 5,26% dintre voturi.

Dogaru Aurel, candidatul Partidului S.O.S. România, s-a poziţionat pe locul 5, cu 1,31%, următorul loc a fost ocupat de Gheorghe Pană, candidatul Acţiunii Conservatoare (1,23%), urmat de candidatul POT, Eugen-Dragş Brînzea (1,22%), ultimul loc fiind ocupat de către candidatul PRM, Mihai Budescu, votat de 0,91% dintre alegători.Fostul premier Marcel Ciolacu a fost votat de 44.767 alegători, în timp ce Ştefăniţă Alin Avrămescu a strâns 23.288 de voturi.Duminică, în ziua alegerilor locale parţiale, în judeţul Buzău prezenţa la urne a fost de 24,18%, numărul votanţilor fiind de 87.638.

