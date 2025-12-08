Marcel Ciolacu: Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 09:07
marcel ciolacu
Pro TV

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor preliminare, că această victorie reprezintă o responsabilitate majoră şi a mulţumit buzoienilor pentru participarea la vot.

autor
Mihaela Ivăncică

„Aş dori să le mulţumesc, în primul rând, buzoienilor, atât celor care m-au votat, cât şi celor care nu m-au votat, pentru faptul că s-a mers la vot. Aş vrea să-i mulţumesc domnului primar Constantin Toma, preşedintelui organizaţiei, Romeo Lungu, pentru toată implicarea, şi lui Adrian şi întregii echipe, şi colegilor care acum sunt prin sediu sau sunt încă în teren”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu a transmis că îşi doreşte o colaborare strânsă între Consiliul Judeţean şi Primăria Buzău: „Voi ţine foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit. Mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicu Sărat, domnul Sorin Cârjanan, pentru că există o problemă în acest moment acolo”.

Pierderea Primăriei Capitalei

Întrebat despre pierderea Primăriei Capitalei, Ciolacu a declarat că explicaţiile trebuie oferite de conducerea PSD la nivel naţional: „Cred că domnul preşedinte Sorin Grindeanu şi întreaga echipă vor şti cel mai bine răspunsul.”

El a afirmat că Daniel Băluţă a fost „cel mai bun candidat dintre toţi cei care s-au prezentat la linia de start”, dar că acesta a pierdut „în urma votului util din ultima săptămână”.

Citește și
Marcel Ciolacu
Marcel Ciolacu a votat în Buzău: Am făcut cel mai mare pas în cariera mea politică, am venit acasă

În ceea ce priveşte USR, Ciolacu a avut un mesaj ferm: „Cred că primul decont ar trebui la USR… La Bucureşti sunt pe locul 4, la Buzău, împreună cu PMP, sunt pe locul 3.”

Fostul premier a comentat şi prezenţa slabă la urne.

„Atâtea alegeri, atâta ură în societate, atâtea lucruri anunţate… această apocalipsă a dus la saturaţia românilor pentru toţi politicienii. Politicienii trebuie să fie mai coerenţi în actul de guvernare şi în modul de adresare şi să înţeleagă că nu suntem duşmani, suntem doar, periodic, adversari politici”, a explicat el.

De asemenea, Ciolacu a spus că întoarcerea la Buzău pentru a conduce Consiliul Judeţean este cea mai importantă etapă din cariera sa:„Nu există încununare în politică mai mare decât să te întorci şi să lucrezi pentru cei care te-au lansat în politică”

La final, Ciolacu a subliniat încă o dată importanţa rezultatului.

„Mulţumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat. Un vot care mă şi obligă foarte mult. Dumneavoastră aţi câştigat astăzi, aici, la Buzău”, a conchis el.

Marcel Ciolacu a câştigat şefia CJ cu 51,97% din voturi

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, s-a clasat pe locul I la alegerile locale parţiale pentru desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, fiind votat de 51,97% dintre alegători, urmat de candidatul AUR, Ştefăniţă Alin Avrămescu, cu un procentaj de 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale.

Potrivit datelor Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană (BECJ) Nr.10 Buzău, pe poziţia a treia s-a clasat Mihai-Răzvan Moraru, candidatul susţinut de Alianţa PNL-USR cu 11,06%, urmat de independentul Silviu Iordache, care a înregistrat 5,26% dintre voturi.

Dogaru Aurel, candidatul Partidului S.O.S. România, s-a poziţionat pe locul 5, cu 1,31%, următorul loc a fost ocupat de Gheorghe Pană, candidatul Acţiunii Conservatoare (1,23%), urmat de candidatul POT, Eugen-Dragş Brînzea (1,22%), ultimul loc fiind ocupat de către candidatul PRM, Mihai Budescu, votat de 0,91% dintre alegători.Fostul premier Marcel Ciolacu a fost votat de 44.767 alegători, în timp ce Ştefăniţă Alin Avrămescu a strâns 23.288 de voturi.Duminică, în ziua alegerilor locale parţiale, în judeţul Buzău prezenţa la urne a fost de 24,18%, numărul votanţilor fiind de 87.638.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: News.ro

Etichete: buzau, marcel ciolacu, PSD, alegeri locale,

Dată publicare: 08-12-2025 09:07

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale

Cetățenii din mai multe localități din România au fost chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale. Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Marcel Ciolacu a votat în Buzău: Am făcut cel mai mare pas în cariera mea politică, am venit acasă
Alegeri locale 2025
Marcel Ciolacu a votat în Buzău: Am făcut cel mai mare pas în cariera mea politică, am venit acasă

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat opţiunea la urne, că a făcut "cel mai mare pas" din cariera sa politică - acela de a veni acasă.

Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu”
Stiri Politice
Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu”

Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii.

Marcel Ciolacu, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii și îndepărtează investitorii”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii și îndepărtează investitorii”

Fostul premier Marcel Ciolacu îl atacă pe succesorul său Ilie Bolojan și critică măsurile Guvernului: „Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii și, prin atitudinea lui, îndepărtează investitori și mărește dobânzile”.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 36% dintre voturile exprimate.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28