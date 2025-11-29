Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu”

Stiri Politice
29-11-2025 | 18:06
marcel ciolacu
Pro TV

Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii.

autor
Mihai Niculescu

Ciolacu anunţă că se va bate să elimine această „aberaţie”, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulţumire socială uriaşă.

Reacția vine după ce impozitarea serelor și solariilor a fost introdusă în legislație, aparent fără acordul explicat al Coaliției.

„Mă voi bate împotriva acestei aberaţii"

„Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberaţii în sprijinul tuturor cultivatorilor de legume din Buzău, aşa cum am făcut, ca premier, pentru toţi producătorii din ţară când am decis menţinerea scutirii de impozit pentru sere şi solarii", a scris Ciolacu pe Facebook.

„Dă senzaţia oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie”

El arată că „taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulţumire socială uriaşă". „Dă senzaţia oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie!", adaugă el.

Citește și
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Marcel Ciolacu subliniază că a făcut eforturi mari, în ultimii ani, pentru a susţine producţia locală în sere şi solarii.

„Faci jocul celor care aduc legume din import”

„Ministerul Agriculturii a susţinut extinderea solariilor şi tocmai a finalizat plata a 270 de milioane de lei pentru legumele cultivate. Iar acum vin Bolojan şi Nazare să le impoziteze? Asta înseamnă să distrugi toate efectele pozitive ale programelor de sprijin din acest domeniu, să îţi baţi joc de munca oamenilor. Şi să faci, conştient sau nu, jocul celor care aduc legume din import", a mai spus Marcel Ciolacu.

PSD promite intervenție legislativă de urgență

El mai spune că reacţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut imperativ o intervenţie legislativă pentru a corecta rapid această situaţie, este nu doar legitimă, ci absolut necesară.

„Alături de colegii din PSD vom repara acest abuz şi vom reveni la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit”, a anunțat Ciolacu.

Grindeanu: „Taxă strecurată pe furiş în lege”

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a scris sâmbătă pe Facebook că nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii.

„Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanţele ţării într-o hăituială a românilor şi într-o goană de a pune taxe pe tot ce mişcă în ţara asta! Nu a fost nicio discuţie în Coaliţie cu privire la impozitarea serelor şi solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul", a spus Grindeanu.

„Ministerele adaugă aberaţii de la ele putere”

El a mai arătat că „este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar".

„Astfel de abordări trebuie să înceteze! Voi solicita partenerilor din Coaliţie o intervenţie legislativă de urgenţă, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit", a afirmat Sorin Grindeanu.

Sursa: Pro TV

Etichete: marcel ciolacu, sorin grindeanu, solarii, sere,

Dată publicare: 29-11-2025 17:50

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Marcel Ciolacu, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii și îndepărtează investitorii”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu, atac dur la adresa premierului Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii și îndepărtează investitorii”

Fostul premier Marcel Ciolacu îl atacă pe succesorul său Ilie Bolojan și critică măsurile Guvernului: „Un om vrea să arate că e salvatorul omenirii și, prin atitudinea lui, îndepărtează investitori și mărește dobânzile”.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu, atac la premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”

Marcel Ciolacu l-a atacat, joi seară, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că „a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României” și că vorbește eronat despre „dezastrul” în care s-ar afla România.

Ştefan Pălărie (USR), ironic la adresa lui Marcel Ciolacu:
Stiri Politice
Ştefan Pălărie (USR), ironic la adresa lui Marcel Ciolacu: "Este foarte stresat" de campania electorală pentru Buzău

Recentele afirmaţii ale fostului lider al PSD Marcel Ciolacu potrivit cărora USR ar trebui să iasă de la guvernare ţin mai degrabă de campania electorală, este de părere liderul senatorilor Uniunii Salvaţi România, Ştefan Pălărie.

Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”
Stiri Politice
Candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, validată oficial de PSD. „E acel sentiment 'mă întorc acasă'”

Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei şi pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Recomandări
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28