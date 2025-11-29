Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu”

Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii.

Ciolacu anunţă că se va bate să elimine această „aberaţie”, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulţumire socială uriaşă.

Reacția vine după ce impozitarea serelor și solariilor a fost introdusă în legislație, aparent fără acordul explicat al Coaliției.

„Mă voi bate împotriva acestei aberaţii"

„Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberaţii în sprijinul tuturor cultivatorilor de legume din Buzău, aşa cum am făcut, ca premier, pentru toţi producătorii din ţară când am decis menţinerea scutirii de impozit pentru sere şi solarii", a scris Ciolacu pe Facebook.

„Dă senzaţia oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie”

El arată că „taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulţumire socială uriaşă". „Dă senzaţia oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie!", adaugă el.

Marcel Ciolacu subliniază că a făcut eforturi mari, în ultimii ani, pentru a susţine producţia locală în sere şi solarii.

„Faci jocul celor care aduc legume din import”

„Ministerul Agriculturii a susţinut extinderea solariilor şi tocmai a finalizat plata a 270 de milioane de lei pentru legumele cultivate. Iar acum vin Bolojan şi Nazare să le impoziteze? Asta înseamnă să distrugi toate efectele pozitive ale programelor de sprijin din acest domeniu, să îţi baţi joc de munca oamenilor. Şi să faci, conştient sau nu, jocul celor care aduc legume din import", a mai spus Marcel Ciolacu.

PSD promite intervenție legislativă de urgență

El mai spune că reacţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut imperativ o intervenţie legislativă pentru a corecta rapid această situaţie, este nu doar legitimă, ci absolut necesară.

„Alături de colegii din PSD vom repara acest abuz şi vom reveni la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit”, a anunțat Ciolacu.

Grindeanu: „Taxă strecurată pe furiş în lege”

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a scris sâmbătă pe Facebook că nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii.

„Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanţele ţării într-o hăituială a românilor şi într-o goană de a pune taxe pe tot ce mişcă în ţara asta! Nu a fost nicio discuţie în Coaliţie cu privire la impozitarea serelor şi solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul", a spus Grindeanu.

„Ministerele adaugă aberaţii de la ele putere”

El a mai arătat că „este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliţiei să adauge, de la ele putere, astfel de aberaţii, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar".

„Astfel de abordări trebuie să înceteze! Voi solicita partenerilor din Coaliţie o intervenţie legislativă de urgenţă, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile şi alte asemenea anexe gospodăreşti să fie scutite de impozit", a afirmat Sorin Grindeanu.

