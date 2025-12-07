Marcel Ciolacu a votat în Buzău: Am făcut cel mai mare pas în cariera mea politică, am venit acasă

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat opţiunea la urne, că a făcut "cel mai mare pas" din cariera sa politică - acela de a veni acasă.

Candidatul social-democrat s-a deplasat duminică, în jurul orei 9:00, la secţia de votare nr.1 a Şcolii gimnaziale "Episcop Dionisie Romano", însoţit de primarul municipiului Buzău, Constntin Toma şi preşedintele organizaţiei judeţene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu.

"Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiul Buzău şi cu Primăria Municipiului Buzău, pentru că trebuie să recunoaştem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al judeţului Buzău şi dacă vrem să aducem schimbări majore de fond şi reforme în judeţul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu Municipiul Buzău şi, normal, cu celelalte autorităţi. Sunt domenii esenţiale precum sănătatea, educaţia, transportul în comun şi pentru a fi eficienţi şi a avea servicii mai bune şi costuri mai mici, nu putem să o facem decât prin acest parteneriat. Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, un ritm mai alert, expertiză, experienţă, determinare şi foarte mult bun simţ. Cred că Autostrada Moldovei aduce foarte multe oportunităţi, mai ales economice judeţului Buzău. Îmi doresc să vină cât mai mulţi buzoieni la vot pentru că doar aşa apărăm democraţia, indiferent cu cine votează. Cred într-un viitor mult mai bun şi un trai mult mai bun în municipiul Buzău. Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă", a declarat Marcel Ciolacu.

Ulterior, fostul premier l-a însoţit la urne la primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care votat la secţia de votare nr. 33 a Liceului de arte "Margareta Sterian".

"Am votat pentru continuitate, municipiul Buzău înseamnă 62% din toţi angajaţii din judeţul Buzău, 75% din PIB-ul judeţului Buzău, avem nevoie ca în continuare să mergem cu multe proiecte de anvergură care să ajute judeţul Buzău şi acest lucru se face cu CJ care cu siguranţă va cupla. Sunt un tip pragmatic, energic şi sper ca proiectele Buzăului să aibă cale deschisă", a declarat primarul Constantin Toma, la ieşea de la urne.

Apoi, Marcel Ciolacu şi primarul Constantin Toma l-au însoţit la secţia de votare nr. 64 pe preşedintele organizaţiei judeţene PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu.

