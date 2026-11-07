Vizita prim-ministrului și a ministrului Energiei la Cernavodă este programată de la ora 10:00, la final urmând să aibă loc declarații de presă.

„Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, conform Raportului Curent emis în data de 4 noiembrie 2026”, potrivit unui document transmis vineri Bursei de Valori București, potrivit news.ro.

Potrivit documentului, acțiunile specifice manevrelor de pornire a Unității 1 a CNE Cernavodă nu au avut impact asupra securității nucleare, personalului și populației, acestea realizându-se în strictă conformitate cu procedurile aplicabile.

Sâmbătă, la ora 6:30, datele Transelectrica indică faptul că 5,53% din producția totală de energie, reprezentând 272 MW, provine de la Cernavodă.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, anunța în urmă cu o săptămână că autoritățile române nu au făcut un calcul oficial legat de pierderile înregistrate în urma deconectării Centralei nucleare de la Cernavodă de la Sistemul Energetic Național, din cauza scăderii nivelului apelor Dunării sub cota la care putea fi asigurată răcirea reactoarelor. Dumitru Chisăliță sublinia că pierderea nu este doar a companiei care administrează centrala, ci a întregii țări, având în vedere prețurile la care se fac importuri.

Când ar putea fi repornită Unitatea 2

SN Nuclearelectrica SA a anunțat miercuri că, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă, resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) fiind estimată pentru 6 noiembrie.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioara, a transmis că „începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public”.

„Reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat, cu profesionalism și responsabilitate, activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure. Le mulțumesc pentru tot efortul susținut. Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător dacă astfel de circumstanțe se vor repeta. Împreună cu autoritățile competente și partenerii, lucrăm la soluții concrete pe termen scurt, mediu și lung, care să crească disponibilitatea instalațiilor în situația reapariției unui eveniment similar și să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare”, a declarat Mihai Gioara.

Potrivit companiei, funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație.

„Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN”, a mai transmis compania.

Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, neputând fi asigurată apa de răcire din cauza debitului scăzut al Dunării.