Cei doi au discutat despre priorităţile Guvernului în domeniile educaţiei, tineretului, dezvoltării competenţelor, ocupării forţei de muncă şi politicilor sociale, precum şi oportunităţile de accesare a fondurilor europene în aceste domenii.

„Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică naţională integrată”, apreciază premierul.

"Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, în cadrul căreia au fost abordate priorităţile Guvernului în domeniile educaţiei, tineretului, dezvoltării competenţelor, ocupării forţei de muncă şi politicilor sociale, precum şi oportunităţile de accesare a fondurilor europene în aceste domenii. Discuţiile au vizat rolul educaţiei şi al formării profesionale în pregătirea tinerilor pentru provocările actuale, necesitatea dezvoltării unor competenţe adaptate cerinţelor pieţei muncii şi promovarea unor locuri de muncă de calitate, menite să ofere condiţii adecvate şi perspective de dezvoltare profesională", anunţă, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în acest context, premierul şi vicepreşedintele Comisiei Europene au analizat, în perspectiva viitorului cadru financiar multianual, posibilitatea susţinerii de către Guvernul României a unei viziuni care să aibă ca obiectiv dezvoltarea competenţelor tinerilor.

"Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică naţională integrată, asumată la nivelul Guvernului, în parteneriat cu mediul de afaceri şi folosind cât mai bine resursele de finanţare europeană. Tânăra generaţie are nevoie de eforturi coordonate pentru a beneficia de oportunităţile de pe piaţa muncii, în acest context european şi global, bazat tot mai mult pe competitivitate şi dezvoltare profesională continuă", a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu, citat în comunicat.

Potrivit oficialilor Executivului, dialogul a inclus nevoia de a consolida dimensiunea socială a Uniunii Europene, prin politici care să contribuie la reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale, sprijinirea persoanelor vulnerabile şi promovarea egalităţii de şanse şi de gen.

"Un interes aparte a fost acordat iniţiativelor europene care vizează dezvoltarea unor politici care să faciliteze accesul cetăţenilor şi mai ales al tinerilor la locuinţe la preţuri accesibile. Întrevederea a reliefat importanţa cooperării dintre România şi instituţiile europene pentru promovarea unor politici care să răspundă aşteptărilor oamenilor, să susţină competitivitatea economică şi să consolideze coeziunea socială", se mai arată în comunicat.

Aflată în vizită oficială în România, Roxana Mînzatu se mai întâlneşte cu ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru învăţământul preuniversitar, Sorin Ionescu, cu miniştrii Muncii, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Apărării şi cu confederaţiile sindicale din România.