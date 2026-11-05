Premierul Luca Niculescu a anunţat şi că sindicatele vor fi incluse în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană, notează News.ro.

„Am confirmat sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete”

Luca Niculescu a vorbit, joi, la începutul şedinţei de Guvern, despre discuţiile avute în această săptămână cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale.

„Am transmis întreaga deschidere a Executivului pentru a continua dialogul. Am confirmat sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete, care să răspundă nevoilor societăţii. Am vorbit despre indexarea pensiilor, am vorbit despre debirocratizare, am vorbit despre includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziţiei naţionale faţă de următorul ciclu de finanţare europeană, care este în pregătire”, a declarat premierul Niculescu.

„Am avut o întâlnire foarte bună la Guvern cu reprezentanţii investitorilor străini din România”

El a precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanţii investitorilor străini.

„De asemenea, ieri am avut o întâlnire foarte bună la Guvern cu reprezentanţii investitorilor străini din România. Ne-am bucurat şi că reprezentanţii investitorilor străini au anunţat susţinerea lor pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după mesajul optimist pe care îl primisem în această săptămână de la secretarul general al organizaţiei, domnul Mathias Cormann, şi pentru a continua dialogul cu reprezentanţii investitorilor străini, dar nu numai cu ei, ci şi cu cei ai investitorilor şi ai oamenilor de afaceri români, care au venit cu o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei şi pentru relansarea investiţiilor”, a mai transmis Luca Niculescu.

Luca Niculescu a adăugat că l-a rugat pe şeful Cancelariei să pregătească întâlniri trimestriale cu membrii camerelor de comerţ.