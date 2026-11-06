Reuniunea urmează să fie convocată în această lună, iar decizia va ține cont și de datele fiscal-bugetare definitive furnizate de Ministerul Finanțelor, relatează Agerpres.

Întrebat dacă poate garanta creșterea salariului minim de anul viitor, premierul a precizat că discuțiile cu partenerii sociali au început deja, însă Guvernul nu dispune deocamdată de toate datele necesare pentru a anunța o eventuală majorare.

'Este o discuție pe care am început să o avem cu sindicatele. Acum două zile am avut o întâlnire foarte bună cu principalele confederații sindicale. Va continua împreună cu sindicatele și patronatele în Consiliul Național Tripartit - o reuniune pe care o vom convoca foarte curând în această lună - și la sfârșitul ei vom putea spune cu cât se mărește salariul .(...) Acest răspuns vi-l dau după ce avem discuțiile în Consiliul Național Tripartit și mai ales după cum, atunci când vom ști cum stăm cu datele fiscal-bugetare. Vedeți că în fiecare zi avem date noi, dar nu avem datele finale. (...) Avem prudența care evident că vine de la Ministerul Finanțelor, avem dorințele legitime ale oamenilor de a trăi mai bine și vă asigur că vom face tot ce putem în acest sens, dar nu vreau să dau cifre de care după aceea s-ar putea să nu reușim să ne ținem. Ne vom preocupa de salariul minim și de faptul că acest dialog pe care îl evocam ceva mai devreme să fie unul care să aibă și rezultate', a declarat Luca Niculescu, la Antena 3, citată de News.ro.

Premierul a subliniat că stabilirea salariului minim nu depinde exclusiv de Guvern, fiind necesară și consultarea patronatelor, precum și luarea în considerare a constrângerilor bugetare și a angajamentelor privind reducerea deficitului.

'În Consiliul acesta Național Tripartit, după cum v-am spus, fac parte și patronatele. Noi trebuie să ținem cont de toate aceste sensibilități. Evident că sunt primul care își dorește ca lefurile să fie cât mai potrivite cu nivelul de muncă pe care îl fac oamenii. Dar să nu uităm de unde venim, de la ce deficit venim și ce consolidare fiscală trebuie să facem și unde ne aflăm și în context internațional', a afirmat Niculescu.

El a dat asigurări că Executivul va încerca să găsească un echilibru între necesitatea consolidării fiscale și îmbunătățirea nivelului de trai.

'Toate problemele pe care le evocați mai devreme și le cunoașteți mai bine decât multă lume în această țară nu vin numai din contextul intern românesc. Adică faptul că avem o energie atât de scumpă nu are legătură numai cu România. Dar vom ține cont în primul rând de ce-și doresc oamenii și vom încerca să mergem pe această linie de echilibru, ca, pe de o parte, să rămânem în traiectoria cunoscută și la care ne-am angajat, pentru că, dacă România intră în junk, ajustarea va fi și mai dură și va fi și mai greu pentru toată lumea, dar, în același timp, să ne gândim la oamenii din această țară care, încă o dată, după doi ani în care au suferit relativ mult, să nu mai sufere', a declarat premierul.

Salariul minim brut pe economie în România este în prezent de 4.325 de lei pe lună, potrivit legislatie.just.ro.