Șeful Executivului mai arată că avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri, scrie news.ro.

„România are în Armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie: curajul, solidaritatea, datoria și respectul pentru țară. Am participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei României cu un sentiment profund de recunoștință, dar și cu o conștiință clară a responsabilităților pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența României. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul și profesionalismul lor la credibilitatea României ca membru al NATO”, a transmis premierul Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Mesaj de recunoștință pentru militari

Premierul României precizează că, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna care vine, viața își urmează cursul firesc, iar în spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează, zi și noapte, pentru ca noi să putem trăi în siguranță.

„Guvernul pe care îl conduc și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor noastre și respectul față de omul în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri. În numele Guvernului și al meu personal: vă mulțumesc! La mulți ani Armatei Române!”, este mesajul premierului de Ziua Armatei.