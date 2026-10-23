El a arătat că au convenit să consolideze proiectele comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii și energiei.

„Am purtat o discuție telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, cu privire la situația de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, inclusiv în urma recentelor atacuri asupra navelor comerciale”, a scris premierul Luca Niculescu pe X, potrivit news.ro.

Luca Niculescu arată că a reafirmat solidaritatea fermă a României față de Ucraina, în apărarea suveranității și integrității sale teritoriale, precum și sprijinul nostru continuu.

„Am convenit să consolidăm proiectele noastre comune în domeniile dronelor, infrastructurii, logisticii și energiei, pentru a îmbunătăți conectivitatea și securitatea regională”, mai spune prim-ministrul României.

Premierul Luca Niculescu a transmis că ceea ce s-a întâmplat, din nou, în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și, în mod specific, a libertății de navigație, fiind un rezultat al escaladării de către Rusia.

El a menționat că a fost în contact permanent cu autoritățile noastre responsabile în urma incidentului din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României, afirmând că eforturile se concentrează pe salvarea de vieți omenești și pe siguranța marinarilor.

El a mai anunțat că România va continua demersurile împreună cu aliații și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă.

„Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, mai spunea premierul.