„Știu că, pentru mulți dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii și amintirile. Dar înseamnă și o serie de întrebări foarte concrete: dacă m-aș întoarce, ce aș găsi acasă? Aș putea să-mi construiesc aici un viitor? Aș avea aceleași șanse de a-mi pune în valoare pregătirea și talentul? Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România și restul lumii. Generația lor are o libertate de mișcare pe care noi nici nu ne-o puteam imagina'', a scris Niculescu, sâmbătă, pe Facebook, în contextul participării la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat vineri de Administrația Prezidențială.

Potrivit Agerpres, premierul a arătat că, oriunde s-ar afla, este important ca tinerii din diaspora să simtă că România rămâne și țara lor, o țară la al cărei viitor pot contribui și în care se pot întoarce, dacă își doresc.

''Românii din străinătate reprezintă o extraordinară resursă de talent, competență, experiență și legături cu lumea. Dar relația statului român cu ei trebuie să însemne mai mult decât declarații frumoase, întâlniri festive și apeluri la patriotism. Trebuie să însemne încredere, oportunități și proiecte concrete'', a mai scris Luca Niculescu.

Acesta a adăugat că ideile discutate la forum trebuie analizate, discutate cu instituțiile pentru a putea fi transformate în măsuri și politici publice, pentru că tinerii au nevoie să vadă că vocea lor contează.

''Datoria noastră este să demonstrăm, prin ceea ce facem, că ideile lor pot deveni realitate'', a adăugat premierul.