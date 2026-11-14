El a făcut această afirmaţie în contextul câştigării definitive de către România a procesului privind proiectul minier de la Roşia Montană, subliniind că statul îşi respectă, în acelaşi timp, angajamentele faţă de investitorii de bună-credinţă, relatează News.ro.

”România a câştigat definitiv litigiul internaţional privind proiectul minier de la Roşia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să îşi apere interesele, resursele naţionale şi banii publici, respectând în acelaşi timp angajamentele faţă de investitorii de bună-credinţă”, a transmis, sâmbătă, premierul Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, ”este o veste bună pentru protejarea mediului şi a patrimoniului cultural de la Roşia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”.

”Vreau să felicit şi să le mulţumesc avocaţilor din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu şi LALIVE, precum şi echipei Ministerului Finanţelor şi tuturor celor din instituţiile statului care au contribuit la acest rezultat. În aceşti 11 ani s-au schimbat guverne, miniştri şi conduceri de instituţii. Dar munca acestor profesionişti a continuat, cu seriozitate, răbdare şi perseverenţă. Este un exemplu despre cât de mult contează competenţa, continuitatea şi responsabilitatea în apărarea intereselor României”, a mai transmis premierul.

România a câștigat definitiv dosarul Roșia Montană

Ministerul Finanţelor a anunţat, sâmbătă, că România a câştigat definitiv arbitrajul Roşia Montană, după ce Comitetul ad-hoc constituit pentru soluţionarea acţiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanţilor.

Prin această decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretenţiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă şi obligatorie.