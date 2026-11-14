Decizia a fost pronunțată pe 13 noiembrie 2026 și menține hotărârea arbitrală din martie 2024, prin care statul român a câștigat procesul și au fost respinse pretențiile de despăgubire de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Finanțelor, care precizează că decizia Comitetului ad-hoc respinge în totalitate motivele invocate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. Prin această hotărâre este epuizată ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID, iar hotărârea arbitrală rămâne definitivă și obligatorie.

Litigiul a început în 2015, când Gabriel Resources a reclamat România la tribunalul arbitral internațional, susținând că statul a încălcat obligațiile asumate prin acordurile bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit. Compania a cerut despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, echivalentul a circa 31,5 miliarde de lei.

Aceasta a fost cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional.

Pe 8 martie 2024, tribunalul arbitral a dat câștig de cauză României și a stabilit că autoritățile nu au încălcat obligațiile asumate prin cele două tratate bilaterale de investiții. Totodată, Gabriel Resources a fost obligată să ramburseze statului român cheltuielile de judecată.

Compania a contestat ulterior hotărârea și a solicitat anularea acesteia, invocând mai multe presupuse nereguli în constituirea tribunalului arbitral și desfășurarea procedurii. În cererea depusă, Gabriel Resources a reclamat inclusiv o presupusă depășire a competențelor tribunalului și lipsa motivării unor aspecte ale deciziei.

Procedura de anulare s-a desfășurat între iulie 2024 și noiembrie 2026 și a inclus schimburi de memorii scrise și o audiere a părților. Comitetul ad-hoc, format din trei membri, a respins toate argumentele companiei.

Ministerul Finanțelor susține că rezultatul confirmă faptul că România și-a respectat obligațiile internaționale față de investitorii străini și că deciziile autorităților privind protejarea mediului, a patrimoniului cultural și a comunităților locale au fost luate în conformitate cu legea.

Reprezentanții ministerului subliniază și importanța protejării patrimoniului de la Roșia Montană, înscris în 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

„Decizia definitivă în dosarul Roșia Montană confirmă poziția României într-un litigiu în care compania reclamantă a solicitat despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut, asumat cu maximă responsabilitate de Ministerul Finanțelor pe parcursul a peste zece ani”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.