Liderul PNL Rareș Bogdan atacă PSD: Luni de zile ni s-a spus să strângem cureaua. Acum sunt bani pentru măriri de pensii?

Motivul: noua lege a pensiilor, cu care președintele PSD Marcel Ciolacu se laudă deja pe rețelele sociale, în condițiile în care în 2024 vor avea loc alegeri europarlamentare, locale, generale și prezidențiale în România.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susținut politic de PNL, a avertizat deja că Legea pensiilor adoptată cu scandal în Guvern va duce la creșteri de taxe pentru populație și firme, dacă nu este modificată.

Acum, Rareș Bogdan spune că Marcel Ciolacu este conștient de faptul că - fără banii europeni din PNRR, care vin cu anumite condiții, impuse de Comisia Europeană, care vizează inclusiv deficitul bugetar - România intră în faliment.

”Ultima dată ne-am întâlnit la Bruxelles și știe foarte bine că, fără bani europeni, fără banii din PNRR, inclusiv tranșa care trebuie încasată până 1 ianuarie și fără banii din fondurile structurale, România intră în faliment.” - a spus liberalul.

Întrebat de jurnaliști dacă mărirea pensiilor de către PSD este o ”capcană” politică pentru PNL, în prag de an electoral, Rareș Bogdan s-a lansat într-un val de critici la adresa PSD.

El a întrebat, retoric, cum este posibil ca, după ce a susținut că aplică un plan de reducere a cheltuielilor, după doar 4 luni PSD să anunțe că mărește pensiile.

”Ați văzut declarațiile mele de la Baia Mare și de la Zalău, între pătrunjel și ceapă, usturoi și ceasuri, am reușit să facem și declarații despre România. Nu cred că e o capcană pentru PNL, e o capcană pentru România! Pentru că, să știți un lucru, nu poți să subapreciezi pensionarii, nu poți să-i consideri masă de manevră, cum îi consideră cei care fac astfel de declarații. Oamenii își fac gânduri, își fac proiecții, după care, ce să le spunem? Că nu sunt bani?

Prima dată te uiți dacă ai bani, după care anunți măririle de pensii și salarii.

Pe de o parte, știți cum e, e o ciudățenie. Patru luni de zile ni s-a spus că trebuie să fim responsabili, să strângem cureaua, să restrângem cheltuielile bugetare, să venim cu măsuri antievazioniste și să acceptăm că trebuie scoase anumite excepții și chiar mărirea unor impozite. Cu greu am acceptat acest lucru.

Am acceptat, n-am văzut măsurile de restrângere a cheltuielilor prea mult. Am văzut cele care afectează mediul privat, în schimb, din plin. Deci, am văzut tot felul de măsuri care astăzi par uitate complet, și România ar avea bani, oricâți, pentru a anunța orice fel de măsură.

Să fim odată serioși, nu poți să împovărezi doar mediul privat. Eu știu că socialiștilor, socialiștii sunt cei care împart banii strânși de guvernările de dreapta. Așa e de când e lumea, și a spus-o Thatcher, n-a spus-o Rareș Bogdan. Margaret Thatcher, pentru colegii socialiști care poate nu știu.” - a declarat Rareș Bogdan după ședința PNL care a avut loc luni.

De fapt, liderul PNL pare să fie supărat din cauza faptului că măsura cu care se laudă deja PSD, privind pensiile, va avea impact și la alegerile din 2024, în rândul electoratului.

Reporter: Cum puteți guverna în continuare cu un partid care ia decizi fără să discute cu dumneavoastră?

Rareș Bogdan: ”Nu ia decizii, anunță doar populist electoral aceste lucruri, nu ia decizii. Partidul Social Democrat nu poate lua decizii peste Partidul Național Liberal. Eu am încredere, am încredere că ceea ce a făcut, deși s-au făcut presiuni pe el enorme, să nu fie acel aviz dat de către Ministerul Finanțelor cu observații, toate observațiile scrise de ministrul Boloș sunt reale, dar informez și pe Boloș și pe Ciolacu că Partidul Național Liberal nu va accepta nicio creștere de mărire de impozite și taxe.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 13-11-2023 11:57