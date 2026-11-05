Manole subliniază că aceasta nu este ”o promisiune a Guvernului sau a PSD” şi admite că majorările cu șapte procente sunt mici, raportat la creşterile de preţuri din toate sectoarele, relatează News.ro.

”Eu nu sunt aici avocatul ideii că curge lapte şi miere, (...) eu am spus că obiectivul acestui guvern, spre deosebire de politica anterioară de austeritate, este să nu curgă sânge din nicio categorie socială”, spune ministrul.

Florin Manole a afirmat că pensiile vor creşte "cu certitudine" anul viitor.

"Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanţe şi premier va fi procentul care va rezulta, în marja discuţiei despre buget, va rezulta din cifrele statistice pe care le vom avea. Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să-i trimit 7,3. Dar nu vreau să se înţeleagă 7,3 ca pe promisiune a Guvernului sau Partidului Social Democrat sau altceva. Este legea. Legea. Şi voi trimite respectarea legii către...", a declarat Florin Manole, la Antena 3, miercuri seară, potrivit News.ro.

Ministrul s-a arătat convins că majorarea pensiilor este un deziderat al tuturor.

"N-am văzut nicio voce din spaţiul public, nici din Guvern, nici din afara Guvernului, care să zică «nu» majorării pensiilor. Înţeleg că există nevoia de a ne încadra în restricţiile pactului fiscal-bugetar, dar eu cred că trebuie să o facem cu altfel de economii decât de la pensionari. Adică ne respectăm angajamentele, dar nu din nou presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat", a adăugat Florin Manole.

El a admis, pe de altă parte, că majorarea care se va face nu acoperă nici pe departe povara fiscală pe care familiile din România o suportă.

"Sigur că nu sunt suficienţi (banii în plus - n.r.) şi eu nu sunt aici avocatul ideii că curge lapte şi miere, că m-a mai întrebat cineva dacă curge lapte şi miere. Nu, eu am spus că obiectivul acestui guvern, spre deosebire de politica anterioară de austeritate, este să nu curgă sânge din nicio categorie socială", a susţinut ministrul Muncii.