Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi la Radio România Actualități că o posibilă majorare a salariului minim va ține cont de cifrele bugetului de stat, și nu de „negocieri de putere”, așa cum se întâmpla până acum.

Manole a fost întrebat cu cât se va majora salariul minim brut de la 1 ianuarie 2027, ținând cont de faptul că sindicatele cer creșterea acestuia la 5.000 de lei, în timp ce alți lideri vorbesc de 4.652 de lei, „care nu se negociază”.

„În primul rând trebuie să spunem că cifrele, pentru că există un minim și un maxim, cifrele decurg dintr-o formulă de calcul care ține cont de inflație, de productivitate, de câțiva indicatori macroeconomici. Așadar, nu suntem într-o zonă de subiectivism, suntem într-o zonă în care cifrele vorbesc. Datele macroeconomice, ele sunt în lege, ele decurg dintr-o directivă europeană pentru salariul minim european. Așadar, spre deosebire de acum 3-4-5 ani când era doar o negociere de putere până la urmă, acum este totul bazat pe o formulă”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a precizat că în cursul acestei luni se va convoca Comitetul Național Tripartit pentru a se putea ajunge la un consens.

Florin Manole: „Ce va ieși din negocieri, n-aș putea să anticipez”

„Nu aș putea să anticipez rezultatele, pentru că nici anul trecut nu a fost așa cum am anticipat, eu am crezut că se va respecta legea, anul trecut nu a fost cazul, din păcate a fost crescut salariul minim abia de la 1 iulie 2026. Dar ați spus bine și asta arată ceva, ați spus bine că există mai multe propuneri, inclusiv referitoare la fiscalitate, la scăderea taxării pe muncă, la trecerea contribuției de la angajat la angajator, unor contribuții. Deci, toate aceste soluții, toată această diversitate de propuneri arată că toate părțile caută soluții și că nu există sau nu pare să existe în acest moment un blocaj sau un impas. Ce va ieși din negocieri cu atâtea sindicate puternice la masă și cu atâtea patronate, n-aș putea să anticipez, dar e o procedură corectă, legală și trebuie să ținem și de drepturile oamenilor de a avea un trai decent după o lună de muncă”, a mai spus ministrul Muncii.