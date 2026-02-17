În China, foarte mulți au urmărit la televizor sau online celebrul program de varietăți al televiziunii naționale, care a îmbinat în mod remarcabil tradițiile cu tehnologia.

Cu audiențe uriașe, este recunoscut de Cartea Recordurilor drept cel mai urmărit program TV de pe planetă. Anul acesta, demonstrația roboților umanoizi i-a amuțit pe privitori.

Ca întotdeauna, Gala Festivalului Primăverii a fost o combinație de momente artistice și comice, muzică de toate genurile, dans și numere de magie – dar și o odă închinată Chinei ca superputere a lumii.

Programul din acest an s-a inspirat din cultura tradițională chineză și a integrat în concepție spiritul calului – ca simbol al energiei, al transformărilor și al dorinței de a înfrunta obstacolele și a merge înainte.

Roboții umanoizi controlați de inteligența artificială au făcut senzație, mai ales cu o demonstrație de Kung Fu.

Alături de câțiva maeștri în arte marțiale, roboții au executat acrobații uluitoare și mișcări sincronizate.

După o primă parte dedicată tehnicilor clasice de arte marțiale, demonstrația și-a accelerat ritmul pentru a pune în valoare agilitatea și dexteritatea fizică a mașinăriilor.

Momentul a inclus utilizarea armelor tradiționale, precum săbiile și nunchaku-ul, un instrument de luptă format din două bețe scurte unite printr-un lanț.

Conform tradiției chineze, calul reprezintă dragostea de libertate, iar focul – intensitatea.

Ceea ce înseamnă, potrivit specialiștilor în descifrarea zodiacului chinezesc, că acest An al Calului de Foc ar putea aduce atât haos, cât și oportunități.

De Anul Nou Lunar, sute de milioane de chinezi călătoresc special pentru reuniunile de familie.

A fost estimat chiar un număr record de 9,5 miliarde de călătorii inter-regionale.