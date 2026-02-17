Potrivit Kremlinului, discuțiile s-au concentrat pe problema teritoriilor, principalul punct de divergență. În acest timp, pe câmpul de luptă, forțele Kievului, au înregistrat cel mai rapid avans din ultimii doi ani și jumătate.

Înaintea discuţiilor tripartite de marți, preşedintele american a sugerat din nou că Ucraina este cea care blochează eforturile de pace.

Reporter: La ce vă așteptați?

Donald Trump: „Ei bine, sunt negocieri importante, va fi foarte ușor… până acum... Ucraina ar face bine să se așeze la masă, rapid. Asta e tot ce vă spun. Suntem într-o poziție... vrem ca ei să vină…”

Negocierile de la Geneva vin după ce Abu Dhabi a găzduit două runde de tratative pe care ambele tabere le-au descris ca fiind constructive, dar care nu au reușit să ducă la niciun progres major. Şi astăzi, mediatori au fost trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele preşedintelui, Jared Kushner.

Ucrainenii au denunţat revenirea în echipa ruşilor a lui Vladimir Medinski, consilierul lui Vladimir Puţin. În trecut l-au acuzat că le-a ținut prelegeri de istorie drept justificare pentru invazia rusă.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Medinski nu a participat la precedentele doua întâlniri pentru că erau abordate chestiuni de securitate, legate strict de armată.

De data aceasta, se discută o gamă mai largă de probleme, inclusiv, de fapt, cele principale. Acestea se referă atât la teritorii, cât și la toate celelalte aspecte legate de cererile formulate de noi. Așa că prezența negociatorului-sef, Medinski, era esențiala”.

Ca de fiecare dată, ruşii au prefațat discuţiile cu un atac masiv, cu sute de drone şi rachete, în diferite locuri din Ucraina, în special în regiunea Odesa.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rusia nu poate rezista tentației ultimelor zile de frig ale iernii și vrea să lovească dur poporul Ucrainei. Cu cât mai mult rău vine din partea Rusiei, cu atât va fi mai greu pentru toată lumea să ajungă la orice fel de înțelegere cu ei. Partenerii noștri trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și în primul rând americanii.”

În timp ce tratativele diplomatice trenează, soldații ucraineni au reușit să obțină victorii spectaculoase pe câmpul de luptă în estul țării, după ce trupele ruse au pierdut accesul la internetul furnizat prin Starlink. Institutul american pentru Studiul Războiului dezvăluie ca forțele Kievului au recucerit 201 kilometri pătrați de teritoriu într-un interval de cinci zile. Această reuşită, cea mai notabilă din ultimii doi ani şi jumătate, anulează săptămâni întregi de avansuri rusești la est de Zaporojie.