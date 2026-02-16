”De zeci de ani, administraţia locală din Curtea de Argeş nu a făcut investiţiile necesare în staţia de tratare de la Cerbureni şi în reţeaua de apă. Nu au fost modernizate filtrele, nu au fost curăţate bazinele, nu au fost realizate lucrările esenţiale de întreţinere. Raportul tehnic realizat de Veolia confirmă degradarea gravă a infrastructurii şi lipsa intervenţiilor timp de aproximativ două decenii. Astăzi, consecinţele acestei neglijenţe sunt suportate de aproape 50.000 de argeşeni, care sunt expuşi riscurilor sanitare şi privaţi de acces la apă potabilă”, spune preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, într-un comunicat citat de News.ro.

Aceasta precizează că ”Primăria Curtea de Argeş avea, la sfârşitul anului 2025, un excedent de peste 30 de milioane de lei”.

”Aceşti bani trebuiau investiţi imediat, încă din noiembrie, pentru modernizarea staţiei de tratare şi reabilitarea reţelei de apă. În schimb, primarul municipiului Curtea de Argeş a ales să nu acţioneze, deşi avea resursele necesare pentru a preveni şi limita această criză, iar astăzi solicită 9,7 milioane de lei de la Guvernul României pentru reparaţii şi consumabile la staţia de tratare Aquaterm”, adaugă Gorghiu.

Preşedintele PNL Argeş mai afirmă că ”este inacceptabil ca o administraţie care a avut la dispoziţie zeci de milioane de lei să nu intervină la timp, iar acum să transfere responsabilitatea şi costurile către bugetul naţional, în timp ce cetăţenii sunt obligaţi să suporte consecinţele unei infrastructuri abandonate”.

”În faţa acestei crize, grupul consilierilor liberali din Curtea de Argeş a propus două măsuri concrete şi urgente: alocarea integrală a excedentului bugetar pentru investiţii imediate în reţeaua de apă şi în staţia de tratare; suspendarea facturării apei de către Aquaterm până când Direcţia de Sănătate Publică va confirma oficial că apa este potabilă”. Argeşenii merită respect, transparenţă şi soluţii reale. Apa potabilă nu este un privilegiu. Este un drept fundamental”, mai spune Alina Gorghiu.