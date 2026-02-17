Ancheta a început, într-un oraș din vestul Suediei, toamna trecută, când victima, o femeie de 50 de ani, și-a reclamat soțul la poliție.

Îl suspecta de trafic de droguri, dar investigația a scos la iveală că individul își oferise soția celor dispuși să plătească pentru sex, prin oferte postate online.

Deocamdată, anchetatorii nu au dezvăluit detalii și nu se știe dacă, înaintea întâlnirilor, bărbatul își droga soția, așa cum s-a întâmplat în cazul soților Pelicot din Franța. La sfârșitul lui 2024, 51 de bărbați, judecați pentru violarea lui Giselle Pelicot, au primit sentințe însumate de 400 de ani de închisoare.

Principalul inculpat, Dominique Pelicot, și-a drogat și oferit soția altor zeci de bărbați racolați pe internet. Le spunea că soția lui se prefăcea că doarme.