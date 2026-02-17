2026 este, oricum, un an special pentru pasionații de astronomie, care abia așteaptă eclipsa totală din 12 august, prima vizibilă în Europa, după cea din 1999.

Eclipsa inelară de marți a putut fi observată în Antarctica, în sudul Africii și în America Latină. Astfel de evenimente apar atunci când Luna se poziționează între Pământ și Soare, dar este totuși prea departe ca să acopere complet discul solar.

Adrian Sonka – observatorul astronomic: „Doar de pe Pământ, din tot sistemul solar, se întâmplă această coincidență. Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, dar e de 400 de ori mai aproape de noi decât el. Discurile acestor uriași se potrivesc complet și, uneori, Luna e mai departe de Pământ și acum este cazul. Săptămâna asta Luna este la depărtare maximă de Pământ și asta înseamnă că va fi un pic mai mică și, de asta, rămâne cercul acela luminos.”

În astrologie, fenomenul este asociat cu energia Vărsătorului, semnul schimbării și al viitorului. Potrivit astrologilor, marchează începutul unei noi epoci, cu transformări și schimbări bruște pe toate planurile: personal, social și economic.

Chiar dacă nu au putut să vadă eclipsa inelară de astăzi, europenii se pregătesc pentru eclipsa totală din 12 august, prima vizibilă pe continent după foarte mulți ani.

Corespondent PROTV: „În România, eclipsa din 12 august va putea fi observată doar parțial și va începe la ora 20:18, chiar înainte ca Soarele să apună. Spectacolul adevărat va fi însă în Spania, nordul Portugaliei, Islanda și Groenlanda, unde eclipsa va fi totală. Timp de aproximativ două minute, cerul se va întuneca complet, ziua se va transforma în noapte, temperatura va scădea brusc, iar stelele vor deveni vizibile.”

Interesul pentru eveniment este uriaș. Agenții de turism pregătesc expediții speciale, iar pasionații de astronomie își fac rezervări în cele mai bune locuri de pe traseu, în special din Spania și Islanda.

Valentin Grigore – Societatea Astronomică Română: „Organizăm o expediție specială pentru observarea acestei eclipse totale de Soare. În momentul de față avem grupul deja organizat, avem și traseele stabilite, avem o expediție de 10 zile, suntem 35 de oameni în acest moment.”

În Spania sunt așteptați peste 1 milion de turiști doar în acea perioadă. Unii vor putea să urmărească eclipsa la o cină romantică organizată în larg.