Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Președintele PNL Iași îl acuză pe Marcel Ciolacu de ”un tupeu nemărginit” și că ”vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze”

Stiri Politice
Marcel ciolacu
Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PNL Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, lansează un atac dur la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară".

autor
Cristian Matei

Liberalul avertizează că liderul social-democrat încearcă să provoace o criză guvernamentală artificială, sabotând redresarea naţională condusă de Ilie Bolojan.

”Îşi ţine partidul ostatic şi îl târăşte într-o opoziţie distructivă, sperând că zgomotul va acoperi realitatea cifrelor. Dar realitatea este una singură: Ciolacu este arhitectul falimentului", afirmă Muraru, potrivit News.ro.

„Asistăm în ultimele zile la un delir mediatic al domnului Ciolacu. Această prezenţă în cascadă la televiziuni nu arată forţă, ci panică. Marcel Ciolacu ştie că a lăsat România în genunchi şi încearcă, printr-un tupeu nemărginit, să fugă de responsabilitate. Mai grav, comportamentul său trădează o mentalitate de tip «Eu v-am făcut, eu vă omor» la adresa actualei construcţii guvernamentale. Ciolacu vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze, chiar cu preţul suferinţei românilor, doar pentru a putea spune apoi că nu el a fost cel care a greşit. Este definiţia cinismului politic absolut", a declarat Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, conform unui comunicat.

Liderul liberal subliniază că agresivitatea lui Marcel Ciolacu este şi un simptom al crizei interne din PSD.

Citește și
Alina Gorghiu: Primăria Curtea de Argeş are peste 30 de milioane de lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern
Alina Gorghiu: Primăria Curtea de Argeş are peste 30 de milioane de lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern

„Nimeni din PSD nu are curajul să îi ceară socoteală pentru pierderea guvernării şi distrugerea finanţelor ţării, tocmai pentru că Marcel Ciolacu a instaurat un control bazat pe complicitate la vârful partidului. Îşi ţine partidul ostatic şi îl târăşte într-o opoziţie distructivă, sperând că zgomotul va acoperi realitatea cifrelor. Dar realitatea este una singură: Ciolacu este arhitectul falimentului", spune Muraru.

Liderul liberal prezintă ceea ce numeşte ”autopsia dezastrului pe care Ciolacu vrea să-l uităm”.

Dincolo de jocurile politice de culise, datele economice rămân o condamnare indubitabilă a mandatului Ciolacu”, consideră el, prezentând analiza execuţiei bugetare şi a datelor europene pentru perioada 2023-2024, despre care afirmă că ”demontează complet retorica PSD”.

Alexandru Muraru afirmă că am fost ”campionii UE la deficit”.

Sub mandatul lui Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit ESA record de 9,3% din PIB pentru anul 2024. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană aflată în Procedură de Deficit Excesiv, o ruşine naţională care ne costă miliarde în dobânzi şi credibilitate”, explică deputatul liberal.

El vorbeşte şi despre un ”buget construit pe minciună”.

Consiliul Fiscal a confirmat că veniturile au fost supraestimate deliberat, iar cheltuielile subestimate cronic. Guvernul Ciolacu a operat cu „venituri fictive" din digitalizarea ANAF care nu s-au materializat niciodată, doar pentru a închide contabil bugetul pe hârtie”, argumentează Alexandru Muraru.

El invocă şi ”datoriile ascunse (arierate)”. 

Diferenţa dintre deficitul cash (8,65%) şi cel ESA (9,3%) scoate la iveală o realitate şocantă – peste 9 miliarde de lei reprezentând facturi neplătite către spitale, constructori şi furnizori, ascunse în sertarele ministerelor pentru a da bine în anul electoral”, consideră liderul liberal.

PNL: ”Marcel Ciolacu a transformat Fondul de Rezervă într-un buget paralel”

Muraru menţionează și ”dictatura Fondului de Rezervă”.

”În loc de rectificări bugetare transparente, Marcel Ciolacu a transformat Fondul de Rezervă într-un buget paralel, cheltuind discreţionar aproximativ 65 de miliarde de lei doar pentru a acoperi incompetenţa administrativă şi cheltuielile curente, ocolind controlul Parlamentului”, susţine Alexandru Muraru.

Muraru se referă şi la ”inflaţia ca taxă ascunsă”.

”Românii au sărăcit sub guvernarea PSD. Am avut cea mai ridicată inflaţie din UE (5-7% persistent), erodând puterea de cumpărare a populaţiei, în timp ce deficitul de cont curent a ajuns la -7,9%, adâncind dependenţa de împrumuturi externe”, spune liberalul.

„Domnule Ciolacu, opriţi acest spectacol degradant. Faptul că încă controlaţi PSD nu vă exonerează de răspunderea pentru starea naţiunii. Guvernul Bolojan strânge acum gunoiul lăsat de dumneavoastră sub preş, luând măsuri grele, dar necesare, pe care le sabotaţi politic. Românii trebuie să ştie: criza de astăzi este nota de plată a aroganţei şi incompetenţei dumneavoastră de ieri", a conchis Alexandru Muraru.

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.

”Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a declarant Marcel Ciolacu.

Acesta face apel ca la masa negocierilor să se decidă ce este mai bine pentru ţară.

”Momentul critic este în acest moment, o lună - două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a afirmat că primirea USR la guvernare ”a fost o mare greşeală”.

Nu aş fi acceptat intrarea USR-ui la guvernare”, a adăugat Ciolacu, întrebat ce ar fi făcut dacă ar mai fi fost preşedintele PSD.

El a menţionat că sunt tensiuni politice şi sociale majore şi a afirmat: ”Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate”.

Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, PNL, marcel ciolacu, iași,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
GALERIE FOTO Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut
Citește și...
Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „şmecherii contabiliceşti”: „Suntem primul stat care a fost în recesiune fără să-şi dea seama”
Stiri Politice
Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „şmecherii contabiliceşti”: „Suntem primul stat care a fost în recesiune fără să-şi dea seama”

Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) a declarat, duminică seară, că nu s-a întâmplat niciodată în istoria României să vină cineva să spună că, în urmă cu doi ani, ţara a fost în recesiune două trimestre. 

Marcel Ciolacu: Dacă se rupe această coaliţie, cel mai bine este să mergem către alegeri anticipate
Stiri Politice
Marcel Ciolacu: Dacă se rupe această coaliţie, cel mai bine este să mergem către alegeri anticipate

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.

Ce spun doi foști premieri după intrarea României în recesiune tehnică. Ciolacu: ”Au coafat datele”. Cîțu: ”Politici proaste”
Stiri Politice
Ce spun doi foști premieri după intrarea României în recesiune tehnică. Ciolacu: ”Au coafat datele”. Cîțu: ”Politici proaste”

Doi foști premieri ai României, Florin Cîțu (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), se declară revoltați de faptul că România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică.

Recomandări
Tensiuni în Guvern. Ilie Bolojan a convocat ședința coaliției. Trei miniștri PSD refuză să avizeze măsurile de reformă
Stiri Politice
Tensiuni în Guvern. Ilie Bolojan a convocat ședința coaliției. Trei miniștri PSD refuză să avizeze măsurile de reformă

Premierul Ilie Bolojan a convocat pentru astăzi, la Palatul Victoria, de la ora 13.00, o ședință a liderilor coaliției guvernamentale, după ce trei miniștri ai PSD au anunțat că nu vor semna ordonanţa privind reforma administraţiei.

Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
Stiri Sport
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”

Irina Bulmaga, top 51 mondial la șah, a dezvăluit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro fața nevăzută a șahului: sacrificii uriașe, turnee internaționale și o luptă pentru supraviețuire financiară în România.

Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară
Vremea
Se întorc ninsorile. ANM anunță strat de zăpadă de 30 de centimetri. Frig, ninsori și viscol în aproape jumătate de țară

Meteorologii avertizează că, începând de luni, 16 februarie, temperaturile vor scădea semnificativ în sudul și sud-estul țării. De marți se vor extinde precipitațiile mixte, iar noaptea de marți spre miercuri va aduce ninsori abundente și vânt puternic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Februarie 2026

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ultima șansă pentru Coman: „Un scenariu foarte complicat“

Sport

Daniel Pancu, avertisment înainte de Hermannstadt - CFR Cluj. Ce a spus despre play-off