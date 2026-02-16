Președintele PNL Iași îl acuză pe Marcel Ciolacu de ”un tupeu nemărginit” și că ”vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze”

Liberalul avertizează că liderul social-democrat încearcă să provoace o criză guvernamentală artificială, sabotând redresarea naţională condusă de Ilie Bolojan.

”Îşi ţine partidul ostatic şi îl târăşte într-o opoziţie distructivă, sperând că zgomotul va acoperi realitatea cifrelor. Dar realitatea este una singură: Ciolacu este arhitectul falimentului", afirmă Muraru, potrivit News.ro.

„Asistăm în ultimele zile la un delir mediatic al domnului Ciolacu. Această prezenţă în cascadă la televiziuni nu arată forţă, ci panică. Marcel Ciolacu ştie că a lăsat România în genunchi şi încearcă, printr-un tupeu nemărginit, să fugă de responsabilitate. Mai grav, comportamentul său trădează o mentalitate de tip «Eu v-am făcut, eu vă omor» la adresa actualei construcţii guvernamentale. Ciolacu vrea ca Guvernul Bolojan să eşueze, chiar cu preţul suferinţei românilor, doar pentru a putea spune apoi că nu el a fost cel care a greşit. Este definiţia cinismului politic absolut", a declarat Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, conform unui comunicat.

Liderul liberal subliniază că agresivitatea lui Marcel Ciolacu este şi un simptom al crizei interne din PSD.

„Nimeni din PSD nu are curajul să îi ceară socoteală pentru pierderea guvernării şi distrugerea finanţelor ţării, tocmai pentru că Marcel Ciolacu a instaurat un control bazat pe complicitate la vârful partidului. Îşi ţine partidul ostatic şi îl târăşte într-o opoziţie distructivă, sperând că zgomotul va acoperi realitatea cifrelor. Dar realitatea este una singură: Ciolacu este arhitectul falimentului", spune Muraru.

Liderul liberal prezintă ceea ce numeşte ”autopsia dezastrului pe care Ciolacu vrea să-l uităm”.

”Dincolo de jocurile politice de culise, datele economice rămân o condamnare indubitabilă a mandatului Ciolacu”, consideră el, prezentând analiza execuţiei bugetare şi a datelor europene pentru perioada 2023-2024, despre care afirmă că ”demontează complet retorica PSD”.

Alexandru Muraru afirmă că am fost ”campionii UE la deficit”.

”Sub mandatul lui Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit ESA record de 9,3% din PIB pentru anul 2024. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană aflată în Procedură de Deficit Excesiv, o ruşine naţională care ne costă miliarde în dobânzi şi credibilitate”, explică deputatul liberal.

El vorbeşte şi despre un ”buget construit pe minciună”.

”Consiliul Fiscal a confirmat că veniturile au fost supraestimate deliberat, iar cheltuielile subestimate cronic. Guvernul Ciolacu a operat cu „venituri fictive" din digitalizarea ANAF care nu s-au materializat niciodată, doar pentru a închide contabil bugetul pe hârtie”, argumentează Alexandru Muraru.

El invocă şi ”datoriile ascunse (arierate)”.

”Diferenţa dintre deficitul cash (8,65%) şi cel ESA (9,3%) scoate la iveală o realitate şocantă – peste 9 miliarde de lei reprezentând facturi neplătite către spitale, constructori şi furnizori, ascunse în sertarele ministerelor pentru a da bine în anul electoral”, consideră liderul liberal.

PNL: ”Marcel Ciolacu a transformat Fondul de Rezervă într-un buget paralel”

Muraru menţionează și ”dictatura Fondului de Rezervă”.

”În loc de rectificări bugetare transparente, Marcel Ciolacu a transformat Fondul de Rezervă într-un buget paralel, cheltuind discreţionar aproximativ 65 de miliarde de lei doar pentru a acoperi incompetenţa administrativă şi cheltuielile curente, ocolind controlul Parlamentului”, susţine Alexandru Muraru.

Muraru se referă şi la ”inflaţia ca taxă ascunsă”.

”Românii au sărăcit sub guvernarea PSD. Am avut cea mai ridicată inflaţie din UE (5-7% persistent), erodând puterea de cumpărare a populaţiei, în timp ce deficitul de cont curent a ajuns la -7,9%, adâncind dependenţa de împrumuturi externe”, spune liberalul.

„Domnule Ciolacu, opriţi acest spectacol degradant. Faptul că încă controlaţi PSD nu vă exonerează de răspunderea pentru starea naţiunii. Guvernul Bolojan strânge acum gunoiul lăsat de dumneavoastră sub preş, luând măsuri grele, dar necesare, pe care le sabotaţi politic. Românii trebuie să ştie: criza de astăzi este nota de plată a aroganţei şi incompetenţei dumneavoastră de ieri", a conchis Alexandru Muraru.