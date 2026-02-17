Ministerul Finanțelor a propus în ședința de la Palatul Victoria tăierea acestor sume pentru a aduce peste două miliarde de lei la buget. UDMR susține propunerea, PSD cere o analiză, iar USR se opune. „Eu nu semnez așa ceva!", spune ministrul Apărării.

Partidele de la putere au stabilit că toate instituțiile trebuie să își reducă cheltuielile cu 10%, iar reprezentanții ministerului Finanțelor au propus tăierea normelor de hrană pentru toți bugetarii, inclusiv pentru angajații din apărare și interne.

Propunerea este susținută de UDMR.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Din toți cei care au această normă, doar o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele, în jur de 800 de milioane. 2,4-2,5, de miliarde după calculele celor de la Finanțe. Asta e propunerea și a rămas să se discute”.

Ministrul Apărării se opune vehement. Instituția pe care o conduce are în subordine peste 75.000 de angajați.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Eu nu semnez un document care presupune eliminarea unei norme de hrană pentru militarii Armatei Române, care există în permanență de la Cuza încoace. Eu nu sunt de acord nici pentru parțial! Eu spun că suntem o forță politică în această coaliție, iar pentru ca asta să se întâmple, ministrul Apărării trebuie să semneze sau trebuie ca Guvernul să ia o decizie peste ministrul Apărării”.

Social-democrații spun că varianta e pe masă, dar nu o pot susține.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu s-a luat vreo decizie, iar dumneavoastră știți declarațiile noastre că nu susținem tăieri”.

Reporter: „Faceți front comun cu USR-ul?”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „S-a găsit PSD și în USR!”.

Câți bani primesc bugetarii

În prezent, norma de hrană se acordă sub diverse forme. Pentru angajații din sistemul de ordine publică, adică Poliție și Jandarmerie, valoarea este de 34 de lei pe zi, sumă plafonată din 2017.

Între 25 și 35 de lei pe zi primesc militarii, suma exactă fiind stabilită în funcție de categoria de personal și de activitățile pe care trebuie să le desfășoare.Celor care aleg să mănânce la popotă li se scade din bani, în funcție de numărul de mese. Dacă li s-ar tăia această compensație, ar pierde aproape 900 de lei lunar.

Pentru restul bugetarilor, indemnizația de hrană este de 347 lei brut lunar pentru cei cu venituri mai mici de 6.000 de lei net. Aici se încadrează, de pildă, funcționarii publici, personalul din sistemul sanitar sau angajații din educație.

Premierul Ilie Bolojan nu a oferit un răspuns până la această oră.

Executivul caută fonduri pentru a putea susține măsurile de solidaritate care urmează să fie adoptate și prinse în buget. Cei de la Ministerul Finanțelor vor face noi calcule după ce reforma administrației a fost revizuită. Inițial era preconizată o economie de 3 miliarde de lei, dar unele ministere au primit derogări și acum se caută bani în altă parte. De aici a pornit și propunerea privind tăierea normei de hrană.