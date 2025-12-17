Încă o moțiune simplă AUR. Este vizat ministrul Justiției, Radu Marinescu. Documentul se numește ”Dreptate pentru România”

17-12-2025 | 11:23
Radu Marinescu
Partidul AUR a anunțat depunerea a două moțiuni simple care vizează activitatea Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Justiției.

Moțiunea care vizează Ministerul Justiției denunță ”eșecul managerial major în asigurarea unui act de justiție eficient, previzibil și echitabil” - precizează Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) într-un comunicat.

Moţiunea este intitulată "Dreptate pentru România - justiţia trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetăţenilor".

Moţiunea simplă este iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi, conform listei de semnături anexată, a precizat deputatul AUR Dan Tănasă.

”Durata excesivă a proceselor, blocajele sistemice, protestele prelungite ale magistraților și lipsa oricărei reacții ferme din partea ministrului au afectat direct drepturile fundamentale ale cetățenilor. Justițiabilii, victimele infracțiunilor și mediul economic au fost lăsați fără protecție reală, în timp ce promisiunile din programul de guvernare au rămas literă moartă. Absența unor reforme reale, a unei strategii coerente și a asumării răspunderii au adâncit ruptura dintre cetățeni și sistemul judiciar”, afirmă AUR.

Documentul integral depus de AUR poate fi citit mai jos:

Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu [docx]

"Domnul ministru al Justiţiei, aşa cum o văd românii, conduce un minister şi un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate în loc de dreptate. Îl putem acuza pe de o lipsă cronică de reacţie şi de iniţiativă de când a preluat mandatul, care subminează atât buna funcţionarea sistemului de Justiţie, cât şi încrederea populaţiei în justiţie. Şi vedem cu toţii aceste lucruri. De la subdimensionarea accentuată a numărului de magistraţi în instanţe, până la hăţişul de legi care face grea viaţa şi pentru judecători, şi pentru avocaţi, şi pentru justiţiabili, toate aceste probleme sunt probleme generale de sistem. Şi cineva, aşa cum este normal, în fiecare minister trebuie să răspundă politic", a spus liderul grupului deputaţilor AUR, Mihai-Adrian Enache, miercuri, într-o conferinţă de presă a AUR.

