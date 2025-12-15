Președintele UDMR: Votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi citit ca o încălcare a protocolului coaliției

Stiri actuale
15-12-2025 | 21:45
Kelemen Hunor sorin grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că votul la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu poate fi interpretat drept o încălcare a protocolului de coaliție de către PSD.

autor
Aura Trif

”Astăzi la votul pe moţiunea simplă s-a întâmplat ceea ce se ştie. În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru, nu vreau să intru eu acum în speculaţii ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, dar acest caz arată ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, că dincolo de disputele politice şi tehnice şi de specialitate - fiindcă aici, într-adevăr, s-a întâmplat acel dezastru la Prahova -, dincolo de toate aceste aspecte e şi chestiunea politică şi trebuie să o discutăm prima dată în coaliţie, eu nu cred că în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu, s-a mai întâmplat o dată când era doamna Bucura ministrul Muncii când, tot aşa, o moţiune simplă a trecut cu câteva voturi, nu mai ştiu în ce perioadă era, cândva în 2024, şi nu există obligaţie legală, constituţională în cazul moţiunilor simple să fie schimbat ministrul. Dar vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan, oricum miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Digi 24.

Liderul UDMR a spus că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu ”poate fi citit” ca încălcarea, de către unul dintre partidele din coaliţie, a protocolului care a stat la baza formării acesteia.

”E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară. Problema e că în acest moment coaliţia noastră pare ca o coaliţie nefuncţională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliţie din punct de vedere politic impotentă pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acuma vine şi această chestiune, unde poţi să înţelegi raţionamentul tehnic, chiar şi politic, dar trebuie să recunoaştem că e o problemă în funcţionarea coaliţiei”, a adăugat liderul formaţiunii maghiare.

Kelemen este de părere că actuala coaliţie de guvernare poate funcţiona în continuare, însă cu condiţia accelerării deciziilor politice care au fost amânate. ”Coaliţia va funcţiona, va rezista, dar, într-adevăr, trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod cu alegerile din Bucureşti”, a mai spus Kelemen Hunor.

Citește și
Baraj Paltinu
Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.

Din ce în ce mai greu să asigurăm pensiile. Topul județelor cu mult mai mulți pensionari decât angajați

Sursa: News.ro

Etichete: coalitie, Parlament, UDMR, Kelemen Hunor, motiune de cenzura,

Dată publicare: 15-12-2025 21:45

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control
Stiri actuale
Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control

În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica, anunță Consiliul județean Prahova.

Din ce în ce mai greu să asigurăm pensiile. Topul județelor cu mult mai mulți pensionari decât angajați
Stiri actuale
Din ce în ce mai greu să asigurăm pensiile. Topul județelor cu mult mai mulți pensionari decât angajați

Îmbătrânirea populației ridică tot mai multe provocări economice, în timp ce numărul angajaților care susțin plata pensiilor scade.

Record pe piața românească de artă religioasă: o icoană pictată de Nicolae Grigorescu, vândută cu 90.000 de euro în 8 minute
Stiri actuale
Record pe piața românească de artă religioasă: o icoană pictată de Nicolae Grigorescu, vândută cu 90.000 de euro în 8 minute

Record pe piața românească de artă religioasă. O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a fost vândută cu 90 de mii de euro în doar 8 minute.

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”
Stiri externe
SUA oferă Ucrainei garanții de securitate ”foarte puternice”, similare cu Articolul 5 al NATO. ”Suntem pe calea spre pace”

Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate "foarte puternice", dar totuşi, în opinia lor, acceptabile pentru Rusia, relatează AFP şi Reuters.

 

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28