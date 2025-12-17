Partidul AUR anunță depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu: ”Culpă morală și eșec”

Principalul partid de opoziție din Parlament susține că Guvernul Bolojan ”a tolerat derapaje grave, eșecuri repetate și o degradare accelerată a încrederii publice în instituțiile fundamentale ale statului”.

Moțiunea împotriva ministrului Afacerilor Interne se numește ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Moțiune simplă împotriva ministrului de Interne Cătălin Predoiu [docx]

Documentul sancționează ”politizarea profundă a MAI, menținerea prelungită și suspectă a conducerilor interimare din inspectoratele de poliție, ingerințele în concursurile pentru funcții de conducere și vulnerabilizarea gravă a ordinii publice”.

AUR mai afirmă că, sub actuala conducere, combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și a violenței a devenit ineficientă, iar România a fost exclusă din programul Visa Waiver, pe fondul existenței unor rețele de trafic de persoane operate cu complicități instituționale evidente.

”Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moțiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administrației și Internelor să repare ceea ce au greșit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distincție de la o organizație românească - trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da - în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu. Românii trebuie să aibă acces exact ca ceilalți cetățeni, membri ai statelor din Uniunea Europeană, în Statele Unite.” - a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.

Mai mult, AUR susține că forțele de ordine au fost transformate în ”instrumente de intimidare politică, inclusiv în contexte electorale, prin restrângerea abuzivă a drepturilor cetățenești și folosirea disproporționată a forței împotriva manifestărilor pașnice”.

”Al doilea aspect îngrijorător în activitatea Ministerului Administrației și Internelor este faptul că sunt prea mulți șefi ai inspectoratelor de poliție județene, un mandat interimar care se tot reînnoiește sau nu se reînnoiește, ceea ce înseamnă că avem o conducere centrală care manifestă controlul politic asupra acestor șefi, care știu că mandatele lor interimare sunt la discreția conducerii.

A 3-a chestiune foarte gravă este ingerința în procesul electoral a Ministerului de Interne prin efectuarea de presiuni, de percheziții la domiciliul unor lideri ai opoziției, la sediile campaniilor electorale ale unor partide de opoziție, inclusiv împotriva liderilor AUR. Am lăsat timp și Ministerului de Interne și Ministerului de Justiție să finalizeze ceea ce au început în primăvara anului 2024, când au confiscat foarte multe echipamente electronice de la liderii partidului nostru, și nici până în ziua de azi nu au dat un răspuns și nici n-au înapoiat echipamentele respective. Trecând atât de mult timp fără niciun fel de act procedural, ne gândim dacă nu este cumva o însușire fără temei legal a unor echipamente aflate în proprietatea unor politicieni din România.

Tot în cadrul acesta de intervenție politizată excesivă putem să privim și dispozitivele de siguranță exagerate care sunt dispuse de către conducere a ministerului atunci când au loc diverse activități cu personaje politice, personalități politice, activități care sub nicio formă nu perturbă siguranța și ordinea publică. În contrast, putem să vedem cum foarte mulți fugari, unii condamnați definitiv, pot să plece din țară fără teama unor astfel de dispozitive.” - a mai spus liderul senatorilor AUR.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













