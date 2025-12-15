Diana Buzoianu are explicația pentru ”trădarea” PSD care a votat moțiunea simplă a AUR împotriva ei

Ea susține că social-democrații au refuzat reorganizarea instituției și propun păstrarea celor 41 de direcții și 130 de directori, doar pentru a raporta Comisiei Europene că s-a îndeplinit jalonul PNRR.

”Pentru că tot spun unii parlamentari PSD că moţiunea de azi nu are nimic a face cu ce reforme am promovat la Romsilva şi în alte instituţii, las aici o poveste de ieri: Ieri a avut loc şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit şi a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect şi mai putem impune şi criteriile de performanţă şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR”, a scris ministrul Mediului, pe Facebook.

Reacția Romsilva după poziția PSD

Diana Buzoianu mai afirmă că, ”la câteva ore după această şedinţă, Romsilva, aflând de această poziţionare a PSD, a ieşit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem nişte studii ...şi să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva”.

”Nu cred că se înţelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne minţim cu ,,uite reforma, nu e reforma”. Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituţie, lăsând neatinse aceleaşi structuri şi grupuri de interese şi mafii locale care au acaparat aceastră instituţie, sub pretextul că vom avea criterii de performanţă şi putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele. Aşa că astăzi am trimis OFICIAL Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei”, a subliniat Buzoianu.

Ministrul Mediului precizează că ”dacă nu se doreşte, cu adevărat, blocarea acestei reforme, zilele acestea poate primi HG-ul avizele şi poate fi adoptat în şedinţă de Guvern”.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. S-a înregistrat şi o abţinere. Moţiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deşi fac parte din aceeaşi coaliţie de guvernare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













