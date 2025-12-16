Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

16-12-2025 | 19:50
coalitie

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

autor
Constantin Toma,  Daniel Preda,  Robert Hoară,  Teodora Suciu

"Nu am încălcat nimic. Noi doar am sancționat managementul deficitar", a venit răspunsul. Situația va fi tranșată mâine, într-o ședință la Palatul Victoria.

De la bun început, în protocolul de colaborare al coaliției, s-a stipulat că: „Niciun parlamentar din Coaliția de guvernare nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă sau de cenzură îndreptată împotriva vreunui membru sau al întregului Guvern.”

Ce a spus liderul UDMR

Social-democrații au uitat de toate aceste lucruri când au decis să voteze moțiunea simplă a celor de la AUR împotriva ministrului Mediului. Kelemen Hunor a mers în biroul lui Sorin Grindeanu, apoi a scos cartonașul roșu.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „A fost o greșeală. Dacă avem nemulțumiri și nemulțumiri apar în coaliție, discuți în coaliție, încerci să găsești o soluție, dar dacă stai în coaliție nu votezi o moțiune. Nu se rupe coaliția, stați liniștiți!”

Dominic Fritz, Sorin Grindeanu
USR după moțiunea simplă: Diana Buzoianu nu pleacă, iar PSD trebuie să explice încălcarea protocolului de coaliție

Sorin Grindeanu își apără colegii de la Senat și spune că l-a pregătit din timp pe premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Faptul că suntem parte într-o coaliție nu ne face să fim niște copii puși într-un colț. Haideți să vorbim de acei oameni, de 120.000 de oameni fără apă, pe care nu îi interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament.”

Liberalii par că se poziționează undeva la mijloc.

Adrian Cozma, deputat PNL: E clar că s-a încălcat protocolul. Este ușor deranjantă și atitudinea doamnei ministru. E nevoie de o asumare. Nu pot să-mi imaginez că ministrul nu știe ce se întâmplă în instituțiile subordonate pe care le gestionează.

Cei din USR rămân fermi pe poziții și anunță că nu o schimbă pe Diana Buzoianu.

Dominic Fritz, președintele USR: „Nu pleacă nicăieri, va continua reformele exact cum ne-am asumat, USR nu va pleca nicăieri. Iar Sorin Grindeanu trebuie să dea niște explicații de ce a semnat un protocol de coaliție unde ne-am asumat cu toții că nu vom vota astfel de moțiuni.”

Chiar dacă nu este în țară, președintele Nicușor Dan n-a trecut cu vederea scandalul de la putere.

Nicușor Dan, președintele României: E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele. Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui ministru din alt partid care e membru în coaliție.”

Liderii de la putere vor sta față în față mâine, la Palatul Victoria, unde speră să găsească formula potrivită pentru tăierile din administrația centrală. Vor discuta însă și despre bugetul pe 2026.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, coalitie, motiune, Parlament,

Dată publicare: 16-12-2025 19:50

