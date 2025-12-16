Ministrul Mediului, după moțiunea votată de senatorii PSD: „Nu te poți juca de-a opoziția când ești la guvernare”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că PSD nu se poate ”juca de-a opoziţia şi să fie la guvernare”.

Întrebată, marţi seară, la B1 Tv, cum duce campania împotriva sa derulată în ultima perioadă, Diana Buzoianu a răspuns: ”Eu mă reîntorc la legislaţie, mă reîntorc la Constituţie şi mă reîntorc la rezultate”.

Ea a explicat că moţiunea simplă ”este un instrument de poziţionare pe o problemă publică” şi nu implică demiterea ministrului vizat de moţiune.

Ce spune despre votul PSD

”Eu cred că aici mai este un pic de discutat şi despre programul de guvernare şi despre pactul de coaliţie pe care l-au făcut partidele, pentru că pe de o parte nu te poţi juca de-a opoziţia şi să fii totuşi la guvernare. Faptul că sunt nişte reforme care deranjează este una şi este legitim, până la urmă, pentru că este foarte clar că ne separă nişte lumi în ceea ce priveşte politicile publice şi viziunea asupra lor, dar faptul că încerci să zici că tu ai drept de veto şi că poţi să decizi asupra... Dacă mâine supărăm alţi oameni conectaţi la grupurile de interese, vine PSD iar şi spune: trebuie să plece reprezentantul ăsta? Păi în stilul acesta, ne scuzaţi, foarte multă curăţenie nu putem să facem”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a reclamat ”manipulări cu puţin fond în spate” în ceea ce o priveşte, arătând că a fost acuzată că a schimbat din funcţie un director la Apele Române, un om care nu a făcut nici investiţii, nici controale, iar sub conducerea sa Administraţia Naţională Apele Române a pierdut 350 de milioane de euro din PNRR care ar fi putut investiţi în baraje.

”Catastrofa este că a venit un ministru care a schimbat acest om? Catastrofa a fost că ne-am dat seama. Cerând rapoarte oficiale, că au scăzut controalele, de la lună la lună, şi că a crescut numărul de avertismente date, adică sancţiuni zero şi am reuşit, în luna noiembrie, în sfârşit, să facem puţină curăţenie? Asta e catastrofa de care se vorbeşte? Este foarte uşor să zici de pe un piedestal: incompetenţă, habarnism. Când pui faptele, rezultatele concrete, într-adevăr au început să fie curăţate nişte domenii la care de ani de zile telefoanele au sunat şi nu s-au mai făcut verificările”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost vizată de o moţiune simplă, adoptată cu votul senatorilor PSD. Potrivit prevederilor legale, moţiunea simplă nu are ca efect demiterea ministrului vizat, ca în cazul moţiunii de cenzură, acest tip de moţiunea neavând efecte juridice.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, că respingerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu reprezintă nicio surpriză, iar PSD a anunţat din timp că nu va vota moţiunea. "Nu am încălcat nimic. Noi doar am sancționat managementul deficitar", a susținut liderul PSD, după ce partidul a fost acuzat că a încălcat protocolul de colaborare al coaliției. Situația va fi tranșată miercuri, într-o ședință la Palatul Victoria.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













