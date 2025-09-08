În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Cristian Anton

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor vor crește abia după anul 2026, ”atunci când vom trece de această perioadă de criză”, arată TVR Info.

Ilie Bolojan a afirmat la televiziune națională că nivelul de salarizare din învățământ nu este unul pe care și l-ar dori, dar “este ce poate România în momentul de față”.

Iar după perioada de criză, la finalul anului 2026, se va face o analiză pe baza căreia să se stabilească nivelul de majorare a salariilor profesorilor.

”Asta este ce poate România în momentul de față”

Nivelul de salarizare din educație este unul pe care nici eu, personal, nu îl doresc și nici un dascăl nu îl consideră rezonabil. Asta este ce poate România în momentul de față. Nivelul de salarizare a rămas același, nu au fost reduse salariile, iar ceea ce se poate face în anii următori este ca atunci când vom trece de această perioadă de criză – finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sistemul public – să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii. Eu nu sunt aici să le spun oamenilor lucrurile care nu pot fi făcute, știind situația dificilă în care ne găsim, sunt aici să le spun ce se poate face în condițiile date”, a declarat Ilie Bolojan.

