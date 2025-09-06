Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Stiri Educatie
06-09-2025 | 19:59
×
Codul embed a fost copiat

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

autor
Adriana Stere

Asta, după ce directorii, mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care i-au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță și în loc de opt ore, doar două!” - este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe, membri de sindicat, către părinți.

Numai că, subliniază reprezentanții Ministerului, angajații din sistem pot lipsi, pe 8 septembrie, doar dacă cer în avans o zi fără plată ori au concediu medical. Nu avem de-a face cu un conflict de muncă declarat. Iar participarea la acțiuni de protest anunțate nu este permisă, în timpul serviciului.

Reporter: Le-ați cerut sau nu le-ați cerut profesorilor să nu vină la școala?
George Purcaru, vicepreședintele FSLI: Nu am cerut așa ceva, repet. Ce am cerut, am cerut să nu facem deschiderea tradițională. Pe 9, așa cum am cerut, pe modelul magistraților, suntem prezenți, facem tot ce înseamnă activități care sunt în fișa postului cadrului didactic. Dacă vreți, un act didactic de austeritate.

Citește și
acomodare scoala
Cum se pregătesc copiii pentru prima zi de școală după vacanța de vară. Sfaturile specialiștilor

Totuși, în ultima lună liderii sindicali le-au cerut explicit dascălilor să nu înceapă școala, conform calendarului oficial.

Tot cu o majoritate, 230 de părinți din București dau în judecată școala unde sunt înscriși copiii lor.

Cea mai mare școală din România, 195 din Capitală, începe anul școlar cu 3.000 de elevi și trei directori demisionari, care au recurs la acest gest după ce inspectorii au aflat despre programul trimis părinților - în trei schimburi, ceea ce e acum ilegal. Conducerea spune că e singura soluție ca să încapă toți copiii, deoarece corpul nou, la care lucrările au început acum doi ani, este neterminat, iar clădirea veche a fost decopertată până la beton în ultimele trei săptămâni de vacanță.

Dincolo de gardul școlii, pe 15 locuri de parcare au fost amplasate containere și preschimbate în săli de clasă. Părinții care au vizitat interioarele nu sunt încântați.

Marius Nistor, liderul Sindicatului Spiru Haret: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe pe 8 septembrie!”

Marius Nistor, liderul Sindicatului Spiru Haret: „Sunt școli care vor fi închise în integralitate, tot personalul participând la acțiunile de protest. Ne interesa să știm dacă avem acea majoritate. Majoritatea există!”

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, lider, sindicat,

Dată publicare: 06-09-2025 19:59

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Peste 500 de copii din Iași, inclusiv ucraineni, au primit ghiozdane complet echipate înainte de prima zi de școală
Stiri actuale
Peste 500 de copii din Iași, inclusiv ucraineni, au primit ghiozdane complet echipate înainte de prima zi de școală

Municipalitatea ieşeană a organizat sâmbătă, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cea de-a XVI-a ediţie a acţiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10", dedicată copiilor din clasele 0 - VIII aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.

Cum se pregătesc copiii pentru prima zi de școală după vacanța de vară. Sfaturile specialiștilor
Stiri Educatie
Cum se pregătesc copiii pentru prima zi de școală după vacanța de vară. Sfaturile specialiștilor

După trei luni de vacanță, cu joacă și distracție, elevii urmează să se întoarcă în bănci curând.

Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală

Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că echipele Energetica Servicii au finalizat în timp record lucrările de pe Bd. Kiseleff, înlocuind conductele și plăcile deteriorate pentru o rețea de termoficare sigură.

Recomandări
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
Stiri externe
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”

Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri.

Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28