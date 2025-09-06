Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie”

Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.

Asta, după ce directorii, mai multor unități de învățământ au început să caute înlocuitori pentru dascălii care i-au anunțat că vor ajunge la ore abia marți. Cert este că dacă se întâmplă asta, profesorii respectivi nu vor fi plătiți.

„Mai bine țineți copiii acasă! Oricum stau degeaba în grădiniță și în loc de opt ore, doar două!” - este mesajul trimis de educatorii din două grădinițe, membri de sindicat, către părinți.

Numai că, subliniază reprezentanții Ministerului, angajații din sistem pot lipsi, pe 8 septembrie, doar dacă cer în avans o zi fără plată ori au concediu medical. Nu avem de-a face cu un conflict de muncă declarat. Iar participarea la acțiuni de protest anunțate nu este permisă, în timpul serviciului.

Reporter: Le-ați cerut sau nu le-ați cerut profesorilor să nu vină la școala?

George Purcaru, vicepreședintele FSLI: Nu am cerut așa ceva, repet. Ce am cerut, am cerut să nu facem deschiderea tradițională. Pe 9, așa cum am cerut, pe modelul magistraților, suntem prezenți, facem tot ce înseamnă activități care sunt în fișa postului cadrului didactic. Dacă vreți, un act didactic de austeritate.

Totuși, în ultima lună liderii sindicali le-au cerut explicit dascălilor să nu înceapă școala, conform calendarului oficial.

Cea mai mare școală din România, 195 din Capitală, începe anul școlar cu 3.000 de elevi și trei directori demisionari, care au recurs la acest gest după ce inspectorii au aflat despre programul trimis părinților - în trei schimburi, ceea ce e acum ilegal. Conducerea spune că e singura soluție ca să încapă toți copiii, deoarece corpul nou, la care lucrările au început acum doi ani, este neterminat, iar clădirea veche a fost decopertată până la beton în ultimele trei săptămâni de vacanță.

Dincolo de gardul școlii, pe 15 locuri de parcare au fost amplasate containere și preschimbate în săli de clasă. Părinții care au vizitat interioarele nu sunt încântați.

Marius Nistor, liderul Sindicatului Spiru Haret: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe pe 8 septembrie!”

Marius Nistor, liderul Sindicatului Spiru Haret: „Sunt școli care vor fi închise în integralitate, tot personalul participând la acțiunile de protest. Ne interesa să știm dacă avem acea majoritate. Majoritatea există!”

