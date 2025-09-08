Ministerul Educației nu are statistici clare despre școlile care au amânat festivitățile. Cum a arătat prima zi de școală

Stiri Educatie
08-09-2025 | 11:17
Pentru trei milioane de preșcolari și elevi, luni a început noul an școlar. Unul atipic, așa cum îl descriu cadrele didactice, împărțite între a-i primi pe copii, la fel cum au făcut-o până acum, și boicotarea primei zile de școală.

Adriana Stere

Pentru unii profesori înseamnă să nu participe la festivitățile care preced deschiderea cursurilor. Alții, în schimb, și-au anunțat elevii că vor veni la serviciu abia marți.

Corespondent PRO TV: „Să privim această zi prin ochii bobocilor de la pregătitoare, pentru că ei sunt materia primă cu care lucrează de acum școala românească. Unii au fost primiți în curte, au trecut pe sub podul de flori creat de colegii mai mari și au ajuns în clase pentru manuale și surprize pregătite de părinți și învățătoare. Alții au mers direct în sălile de clasă, dar nu știm ce-a fost în spatele ușilor închise - probabil, mici bucurii care să-i mobilizeze pentru acest început. Dar cu siguranță mulți își văd acum colegii la televizor.”

Elev: „Aș vrea eu să stau acasă”.

Părinte: „Pentru ea (fetița ei) a fost o zi pe care a așteptat-o cu nerăbdare”.

Ministerul Educației nu are o statistică oficială privind școlile care au decis, în consiliul de administrație, să nu primească luni elevi. Mai ales că mulți directori i-au anunțat ulterior pe părinți că școala rămâne închisă pe 8 septembrie, dar s-au răzgândit ulterior. 

În acest caz, consiliul de administrație a hotărât din start să facă deschiderea anului, la fel că pentru promoțiile trecute. 

De marți, învățătorii și diriginții care și-au preluat deja elevii le vor oferi orarul provizoriu. Nu se știe însă ce se vă întâmpla cu cei anunțați luni să rămână acasă. Legal, în lipsa unui conflict de muncă declarat de sindicate, profesorii nu pot lipsi nemotivat pe parcursul anului școlar.

